Lavendel, Zitrone & Co.: Mit diesen Pflanzen holen Sie sich das Urlaubs-Flair nach Hause

Duftende Zitronenbäume, blühende Sträucher & Sonne satt: Der Traum vom Süden lässt sich auch im Garten oder auf dem Balkon leben.

Spätestens jetzt träumen wir davon, inmitten von duftenden Zitronenbäumen, blühenden Lavendelsträuchern und warmem Sonnenlicht den Alltag hinter uns zu lassen. Ein mediterran gestalteter Garten oder Balkon schafft genau dieses Gefühl von Leichtigkeit und Urlaubsstimmung – ganz ohne Reise. Mit passenden Pflanzen und gezielten Gestaltungstipps lässt sich der Außenbereich, ob klein oder groß, in eine stimmungsvolle Mittelmeer-Oase verwandeln.

Typisch für mediterrane Gärten sind Pflanzen, die Sonne, Wärme und trockene Böden lieben. Lavendel, Kräuter, Oleander und Zitrusbäume prägen das Bild und duften herrlich. Rosmarin und Salbei sind pflegeleicht und ideal für sonnige Plätze. Gerade auf dem Balkon sind mediterrane Kräuter nicht nur dekorativ, sondern auch praktisch, um sie beim Kochen griffbereit zu haben. Lavendel bringt den Charme der Provence in den eigenen Außenbereich. Er ist sehr robust, jetzt überall erhältlich, eignet sich als Beet- und Kübelpflanze und duftet intensiv.

Pflanzen des Südens

Ein echtes Herzstück mediterraner Atmosphäre sind Olivenbäume. Sie verleihen dem Garten oder Balkon sofort südliches Flair. Im Kübel sollten sie im Winter geschützt stehen, etwa in einem hellen, kühlen Raum. Das gilt auch für Zitrusgewächse wie Zitronen- oder Orangenbaum. Am besten platziert man sie als Kübelpflanze im Garten und holt sie im Winter herein. Für den Boden eignen sich mediterrane Pflanzen gut, die sich mit wenig Wasser und nährstoffarmem Substrat zufriedengeben und entweder winterhart sind oder mit einem Winterschutz der Kälte draußen trotzen können.

Blütenpracht

Auch Oleander sollte bei Frost geschützt werden. Doch wer das üppig blühende Gewächs als Kübelpflanze in den Garten oder auf die Terrasse holt, darf sich viele Jahre über mediterrane Stimmung freuen. Kaum eine Pflanze bringt mehr Urlaubsstimmung als die Bougainvillea mit ihrer Blütenpracht. Der farbenfrohe Kletterstrauch gedeiht am besten an warmen und geschützten Plätzen.

Anspruchslos

Mit wenig Pflege und ohne großen Aufwand kommen Kakteen und Sukkulenten aus. Sie sind ideal für besonders sonnige, trockene Standorte, eignen sich gut für kleine Balkone und sorgen auf unkomplizierte Art für ein südliches Ambiente.

Materialien

Mediterrane Gartengestaltung setzt zudem auf natürliche Materialien wie Terrakotta, Holz, Stein und Keramik. Terrakotta-Töpfe sind klassische Elemente des Südens. Auch Mosaikfliesen oder Steinplatten passen hervorragend und können als Bodenbelag oder Dekoration genutzt werden. Ob klein oder groß, mild oder kühl – mediterranes Flair lässt sich an nahezu jeden Standort anpassen und bringt Sonne, Wärme und Urlaubsgefühl direkt vor die Haustür.