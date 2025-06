× So oft sollten Sie im Sommer Ihren Rasen mähen

Im Sommer braucht der Rasen besondere Pflege – vor allem beim Mähen. Wie oft ist richtig, warum die Uhrzeit eine Rolle spielt und welche Schnitthöhe den Unterschied macht? Hier erfahren Sie, wie Ihr Rasen trotz Hitze grün und gesund bleibt!

Der Sommer ist da, die Sonne scheint – und Ihr Rasen? Der wächst munter weiter! Damit Ihre grüne Oase nicht zur wilden Wiese wird, ist regelmäßiges Mähen auch in der warmen Jahreszeit ein Muss. Aber wie oft ist oft genug? Und worauf sollten Sie achten, wenn’s draußen so richtig heiß wird?

© Getty Images ×

1. Sommerzeit = Wuchszeit – aber mit Pausen

Anders als im Frühjahr, wo der Rasen quasi im Turbo-Modus wächst und manchmal 2–3 Mal pro Woche gemäht werden muss, geht es im Sommer ein bisschen gemächlicher zu – zumindest meistens. Vor allem in der Hitze von Juli und August wächst das Gras zwar noch, aber nicht mehr ganz so schnell. Einmal pro Woche reicht in der Regel völlig aus.

2. Nicht mittags mähen!

Klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber man sieht es immer wieder: Rasenmäher im vollen Mittagsmodus. Bitte nicht! In der Mittagshitze ist der Rasen gestresst, das Wasser verdunstet im Rekordtempo, und frisch geschnittene Halme trocknen schnell aus – das tut dem Grün gar nicht gut. Besser: Mähen Sie am Abend, wenn die Sonne nicht mehr so gnadenlos brennt. So bleibt die Feuchtigkeit im Boden und die Schnittwunden an den Gräsern verheilen schneller.

3. Schnitthöhe ist wichtiger als der Kalender

Zwar geben wir Ihnen gern ein paar Richtwerte für die Mäh-Intervalle, aber noch wichtiger ist die richtige Schnitthöhe – gerade im Sommer. Je heißer es ist, desto länger darf (und sollte) das Gras bleiben. So spendet es sich selbst Schatten und der Boden trocknet nicht so schnell aus. Empfehlung: Im Hochsommer lieber auf 5–6 cm Höhe mähen statt auf den üblichen 3–4 cm. Das schont nicht nur den Rasen, sondern spart Ihnen auch Bewässerungszeit und Wasser.

4. Rasen nur trocken mähen

Egal ob morgens, abends oder dazwischen – bitte mähen Sie nie bei nassem Gras. Der Schnitt wird ungleichmäßig, das Mähwerk verstopft schneller, und obendrein sieht der Rasen nach dem Mähen eher zerzaust als gepflegt aus. Kurz gesagt: Das tut weder Ihnen noch Ihrem Rasen gut.

5. Regelmäßigkeit zahlt sich aus

Auch wenn es im Sommer heiß ist und die Gartenarbeit vielleicht nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt: Ein regelmäßiger Schnitt lohnt sich. Denn: Je öfter Sie mähen, desto dichter wächst der Rasen. Die Gräser bilden neue Seitentriebe – und am Ende belohnt Sie der Rasen mit einem richtig satten, grünen Teppich.

So bleibt Ihr Rasen auch in der heißen Jahreszeit schön grün und gesund.