× Rasenmähen bei Hitze: Das sollten Sie unbedingt beachten

Die Hitze und Trockenheit im Sommer machen auch dem Rasen ganz schön zu schaffen. Im satten Grün bilden sich braune oder gar kahle Stellen. Wenn Sie sich lange an einer hübschen Grünfläche erfreuen wollen, gibt es im Sommer einige Regeln zu beachten.

Die heißen Temperaturen werden nicht nur für uns Menschen zur Belastungsprobe. Auch unser Rasen leidet unter der sommerlichen Wetterlage und es kann passieren, dass einige Teile der Rasenfläche austrocknen und unansehnlich werden. Da stellt sich die Frage, ob und wann man den Rasen bei starkem Sonnenschein mähen sollte und wie man ihn vor Trockenheit schützt.



Rasenmähen im Sommer: Die besten Tipps

Der richtige Zeitpunkt

Auch im Sommer gehört regelmäßiges Rasenmähen zum Pflichtprogramm. Damit sorgen Sie dafür, dass das Gras frischt, dicht und auf einer angenehmen Länge bleibt. Von Juli bis August sollte der Rasen einmal pro Woche gemäht werden. Während Temperaturen über 30 Grad wächst das Gras jedoch langsamer bzw. sein Wachstum stellt sich ganz ein. Um den Rasen nicht unnötig zu strapazieren, sollten sie ihn deshalb in trockenen Hitzeperioden seltener mähen oder sogar überhaupt nicht. Am besten mähen Sie an schattigen Tagen, in den kühleren Abendstunden oder am frühen Morgen. Ansonsten könnten die Grashalme an den empfindlichen Schnittstellen schnell verbrennen.

© Getty Images ×

Schnitthöhe erhöhen

Auch die Schnitthöhe sollte im Sommer an die hohen Temperaturen angepasst werden. Wird er zu kurz gemäht, kann es schnell passieren, dass er austrocknet und sich braune Stellen bilden. Von bisher eher dreieinhalb Zentimetern sollte man deshalb auf fünf oder sogar sechs Zentimeter erhöhen. Dadurch beschatten sich die Gräser etwas stärker und man spart sich etwas Wasser. Zudem kommen die Gräser dadurch in die Lage mehr Wurzeln zu bilden, da die Energielieferung größer ist.

Ausreichende Bewässerung

Bei längeren Trockenperioden braucht der Rasen unbedingt Ihre Unterstützung. Am besten bewässern Sie ihn zwei bis dreimal pro Woche für mindestens eine halbe Stunde. Vermeiden Sie allerdings die Mittagshitze, da die Wassertropfen auf Pflanzen wie Brenngläser wirken und große Schäden anrichten können. Für die Bewässerung eignet sich neben einem klassischen Schlauch auch ein Rasensprenger, so müssen Sie nicht immer selbst parat stehen.