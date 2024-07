× Das ist jetzt zu tun: Welche Gartenarbeiten im Juli anstehen

So retten wir Pflanzen und Rasen nach Dauerregen Heftige Unwetter haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Gebiete überflutet - so sehr, dass der ein oder andere Garten kaum noch wiederzuerkennen ist. Wir verraten die besten Tipps, um Pflanzen und Garten nach Dauerregen zu retten.