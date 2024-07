× Sturm-Gefahr: Wie Sie Ihren Balkon vor einem Unwetter schützen

Sturm, Hagel, Dauerregen. Ein Unwetter im Sommer kann auf dem Balkon ganz schön viel Schaden anrichten. Mit den folgenden Tipps bringen Sie Ihre Outdoor-Oase wieder auf Vordermann und verhindern Wetterschäden.

Vor allem in den heißen Sommermonaten treten Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewitter besonders häufig auf und stellt Balkonbesitzer:innen gewaltig auf die Probe. Wie Sie Ihren Außenbereich vor Sturm und Nässe sichern und was nach dem Regen hilft, verraten wir hier.

Wie Sie Ihren Balkon vor Unwettern schützen

Pflanzen schützen

© Getty Images ×

Damit es erst gar nicht zu einer großen Verwüstung kommt, sollten Sie schon vor einem Unwetter bestimmte Vorkehrungen treffen. Topfpflanzen und Blumenkästen sind bei Unwetter besonders gefährdet und können schnell kaputt gehen. Bringen Sie deshalb alle Blumenkästen in Sicherheit, wie beispielsweise im Haus, Keller oder in der Garage. Alternativ können Sie die Töpfe so gut es geht zusammenstellen und an die Hauswand rücken. Um sie vor dem Umkippen zu schützen, fixieren Sie die Kübelpflanzen am besten mit einer Plane und einem Seil.

Balkonmöbel sicher verstauen

Kündigt sich ein Unwetter an, sollten Sie alle Polsterauflagen, Grill und Gartenmöbel ins Trockene bringen oder sie mit einer Plane abdecken. Dekoartikel, die nicht fest montiert sind, holen Sie am besten ins Haus, da sie bei einem Sturm sonst zur Gefahr werden können oder kaputt gehen. Sonnenschirme sollten Sie zusammenklappen und windgeschützt auf den Boden legen.

Dachrinne und Abflüsse kontrollieren

Oft steigt mit einem Unwetter auch die Überschwemmungsgefahr. Achten Sie deshalb darauf, dass alle Abflussrohre auf dem Balkon frei sind. Dadurch kann Regenwasser problemlos abfließen und der Balkon steht hinterher nicht unter Wasser.

Nach einem Unwetter: Wie Sie Ihren Balkon reinigen

Gartenmöbel reinigen

© Getty Images ×

Wenn Sie es nicht rechtzeitig geschafft haben, Ihre Gartenmöbel regendicht zu verstauen, sollten Sie ihnen einer gründlichen Reinigung unterziehen. Besonders Möbel aus Holz sind sehr empfindlich und sehen schnell abgenutzt aus. Am besten ölen Sie die Holzmöbel mit Leinöl ein, dieses verhindert, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt.

Pflanzen retten

Um Schäden an den Wurzeln der Pflanzen zu vermeiden, sollte man im Bett stehende Wasserlacken so gut es geht abschöpfen. Somit entfernen Sie auch gleich die Brutstätten von Mücken und Gelsen. Kontrollieren Sie auch Ihre Kübelpflanzen und schütten Sie ggf. das Wasser, das sich in den Untersetzern gesammelt hat, weg. Da viele Nährstoffe, wie Stickstoff durch viel Regen ausgewaschen werden, ist es sinnvoll, Beete und Balkonpflanzen nach dem Unwetter sanft zu düngen.

Groben Schmutz entfernen

Ein Unwetter kann viel Schaden anrichten. Überprüfen Sie deshalb ob Ihre Möbel, Schirme, Griller und Co. noch intakt sind und entfernen Sie den groben Schmutz mit einer Bürste. Auch den Boden sollten Sie fegen, um so grobe Verschmutzungen und Laub zu entfernen.