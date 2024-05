× Pflegeleicht: Diese Balkonpflanzen lieben die pralle Sonne

Die pralle Sonne ist für viele Balkonpflanzen ein Problem. Daher sollten Sie auf Pflanzen setzen, die für sonnige Standorte geeignet sind. Wir verraten, welche Balkonbepflanzung sich auch für heiße Sommertage eignet.

Die Sonne heizt einen Südbalkon gnadenlos auf und besonders die Mittagssonne macht vielen Balkonpflanzen zu schaffen. Auf das Grün verzichten, müssen Sie deswegen trotzdem nicht. Zum Glück gibt es auch im Pflanzenreich einige Sonnenanbeter, die gar nicht genug von Licht und Wärme bekommen können. Egal ob für den Balkon, die Terrasse oder das Beet: Die folgenden Pflanzen fühlen sich in der prallen Sonne so richtig wohl.

Petunien

© Getty Images ×

Petunien gehören zu den beliebtesten Dauerblüher auf dem Balkon, nicht zuletzt, da sie wunderbar mit der prallen Sonne umgehen können und äußerst pflegeleicht sind. Idealerweise sollte der Standort regengeschützt sein und sie sollten regelmäßig Dünger bekommen.

Sonnenbraut

© Getty Images ×

Hier ist der Name Programm! Mit ihren leuchtenden, warmen Blütenfarben sorgt die Sonnenbraut für einen sommerlichen Höhepunkt im Blumenbeet und sie kommt auch an sonnigen Standorten prima zurecht. Zudem gehört sie zu den bienenfreundlichen Pflanzen und bietet den Insekten eine hervorragende Nahrungsquelle.

Geranien

© Getty Images ×

Der Balkon-Klassiker schlechthin sind Geranien. Mit einer großen Auswahl an Sorten und Variationen gibt es bei der schönen Blume beinahe nichts, was es nicht gibt. So findet man sowohl hängende als auch stehende Sorten in allen möglichen Blütenfarben. Alle sind Sonnenanbeter, trinken gerne viel und sind stets hungrig. Deshalb sind wöchentliche Düngergaben Pflicht.

Zauberglöckchen

© Getty Images ×

Auch Zauberglöckchen haben am liebsten viel Sonne und sind besonders pflegeleicht. Ideal ist ein sonniger Standort mit guter Wasserversorgung. Die reichblühenden Pflanzen haben große Ähnlichkeit mit Petunien und benötigen daher ebenfalls ausreichend Dünger.

Lavendel

© Getty Images ×

Kein Wunder, dass sich der Lavendel besonders in der Provence so wohlfühlt, schließlich scheint dort im Sommer sehr viel Sonne. Er ist sehr genügsam und sollte nicht zu oft gegossen werden. Auch Dünger ist nicht notwendig. Allerdings sollten sie für seinen großen Wurzelballen genügend Platz einkalkulieren und deshalb einen größeren Topf wählen. So können wir uns nicht nur lange an seinen wunderschönen violetten Blüten, sondern auch an dem intensiven Duft erfreuen.

Dahlien

© Getty Images ×

Dahlien machen nicht nur im Beet, sondern auch im Topf eine gute Figur. Auch sie lieben die Sonne, allerdings haben die imposanten Blüten einen enormen Wasserbedarf. Wichtig ist bei Hitze eine ständig feuchte, aber auf keinen Fall nasse Erde, da die Dahlienknollen sonst schnell faulen. Auch Düngen ist für Dahlien wichtig: Alle zwei bis drei Wochen kann man sie mit flüssigem Pflanzendünger unterstützen.