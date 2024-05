Ohne Gießen: Mit diesen Tricks überleben Pflanzen den Urlaub

Endlich Urlaub! Doch was passiert mit unseren geliebten Pflanzen? Wir verraten die besten Tricks, mit denen nicht nur Sie, sondern auch Ihre Pflanzen nach dem Urlaub erholt aussehen.

Bald ist es soweit! Der Sommer steht an und wir verabschieden uns in den wohlverdienten Urlaub. Es gibt kaum etwas Schöneres, als endlich in die Ferien zu starten. Doch die Pflanzen zwei Wochen alleine lassen, ohne dass sie gegossen werden? In den meisten Fällen keine so gute Idee.

Die einfachste Lösung: Nachbarn, Familie oder Freunde um Urlaubsvertretung bitten. Aber findet sich niemand, der die Pflanzen während der Abwesenheit gießen und pflegen kann, muss eine andere Lösung her. Deshalb verraten wir die besten Tricks, mit denen Sie ihre Pflanzen im Urlaub bewässern können.

Damit Ihre Pflanzen nach dem Urlaub nicht so aussehen, sollten Sie sich die folgenden 6 Tipps durchlesen © Getty Images ×

6 Tricks, damit Pflanzen den Urlaub überleben

Trick #1: Bewässerung mit Tonkegeln

Eine praktische Lösung, um Ihre Pflanzen während Ihrer Abwesenheit zu bewässern, ist das clevere System der Tonkegel. Diese werden einfach in die Blumenerde gesteckt, während oben ein Behälter mit Wasser aufgeschraubt wird. Dadurch können sich Ihre Pflanzen eigenständig mit Wasser versorgen.

Der Vorteil liegt darin, dass Ihre Pflanzen nur die benötigte Menge an Wasser aufnehmen, ohne übermäßig bewässert zu werden. Allerdings eignen sich Tonkegel nur für die Bewässerung von Zimmerpflanzen für Abwesenheiten von maximal einer Woche. Es ist wichtig, die Anzahl der Tonkegel je nach Wetter und Temperatur anzupassen, was manchmal eine gewisse Feinabstimmung erfordert. Vor der Abreise empfiehlt es sich daher, dieses System zu testen.

Trick #2: Bewässerung mit Wollfäden

Ein ähnliches Prinzip wie bei den Tonkegeln bietet die Bewässerung mit Wollfäden. Hierbei wird eine dicke Schnur aus organischem Material in einen mit Wasser gefüllten Eimer gelegt. Ein Ende der Schnur wird in den Pflanzkübel gesteckt, während das andere Ende im Wasser bleibt. Auf diese Weise können sich die Pflanzen über die Schnur selbst mit Wasser versorgen.

Die Anwendung dieser Methode kann bei einer großen Anzahl von Pflanzen unpraktisch werden. Die Dauer der Bewässerung hängt von der Größe des Eimers und der Anzahl der Pflanzen ab, in der Regel reicht sie jedoch für etwa eine Woche.

Tipp: Bevor Sie die Schnur verwenden, sollten Sie sie in Wasser eintauchen, damit sie sich vollständig mit Wasser vollsaugen kann. Außerdem ist es ratsam, die Enden der Schnüre mit Steinen zu beschweren, um sicherzustellen, dass auch bei fast leerem Behälter weiterhin Wasser gezogen wird.

Trick #3: Bewässerung mit Plastikflaschen

Das Prinzip, umgedrehte Wasserflaschen als Bewässerungsmethode zu verwenden, ist bekannt, aber es erfordert Fingerspitzengefühl, um sie effektiv einzusetzen. Einfaches Befüllen und Einstecken der Flaschen reicht nicht aus, da dies zu einer schnellen Entleerung führt und im schlimmsten Fall zu Staunässe und Wurzelfäule führen kann.

Stattdessen sollten Sie die Flaschen vorbereiten, indem Sie kleine Löcher in den Deckel stechen, um die Bewässerung zu regulieren. Je nach Wasserbedarf der Pflanze kann bereits ein kleines Loch ausreichen. Für jede Pflanze sollten je nach Topfgröße mindestens ein bis zwei Flaschen verwendet werden. Damit können Ihre Pflanzen während Ihrer Abwesenheit etwa zwei Wochen lang bewässert werden.

Trick #4: Bewässerung mit Küchenrolle

Eine einfache und kostengünstige Methode zur Bewässerung von Pflanzen ist die Verwendung von Küchenrolle. Das Prinzip ähnelt dem der Wollfäden: Die Küchenrolle wird zu einem Strang zusammengedrückt und in Wasser getränkt. Ein Ende wird um die Pflanze gewickelt und gut angedrückt, während das andere Ende in einen Eimer mit Wasser führt. Auf diese Weise können sich die Pflanzen selbst mit Wasser versorgen.

Diese Methode ermöglicht eine Bewässerung Ihrer Pflanzen während einer Abwesenheit von bis zu eineinhalb Wochen.

Trick #5: Professionelle Bewässerungssysteme für Zimmerpflanzen

Eine zuverlässige Methode zur Bewässerung von Pflanzen während Ihrer Abwesenheit ist ein professionelles Bewässerungssystem, das Wasser aus einem Behälter in die Blumentöpfe pumpt und die Pflanzen gleichmäßig versorgt. Durch eine Zeitschaltuhr wird täglich eine festgelegte Menge Wasser abgegeben, um Staunässe zu vermeiden. Obwohl vorgefertigte Bewässerungssysteme recht teuer sind, können sie Ihre Pflanzen über eine Woche lang mit Wasser versorgen.

Trick #6: Bewässerung mit Wasserspendern

Eine weitere Möglichkeit zur Bewässerung von Pflanzen während Ihrem Urlaub sind Wasserspender, die eine Kombination aus Tonkegeln und Schläuchen darstellen. Tonkegel werden in die Blumentöpfe gesteckt, und Schläuche leiten das Wasser von einem großen Eimer aus zu den Pflanzen.

Im Vergleich zu einfachen Tonkegeln können Sie mit dieser Methode Ihre Pflanzen über einen längeren Zeitraum von etwa 14 Tagen mit Wasser versorgen.