× Garten allein zu Hause: So machen Sie Rasen & Co. urlaubsfit

Gärten, Balkone und Terrassen sind im Sommer üppig und anspruchsvoll. Wir verraten, wie Pflanzen, Beete und Rasen während Ihres Urlaubs nicht verwelken.

Pflanzen, ob drinnen oder draußen, bedürfen regelmäßiger Pflege. Wer also auf Urlaub fahren will, braucht entweder nette Nachbarn oder eine gute Strategie, die eventuell auch ein paar Anschaffungen miteinschließt. So machen Sie Garten und Balkon zu Selbstversorgern.

1. Pflanzgefäße

Eingetopfte Pflanzen nehmen während Ihrer Abwesenheit im Sommer am ehesten Schaden, denn kleine Erdvolumen trocknen schnell aus. Um das Risiko zu minimieren, sollte man alles Unkraut aus den Töpfen entfernen, denn es nimmt den Pflanzen Wasser weg. Dann Töpfe und Blumenampeln an einen schattigen Ort stellen und mit einem Selbstbewässerungssystem versorgen.

Einfacher Trick für Balkonpflanzen: Schnur oder gezwirbeltes Küchenpapier befeuchten und direkt auf die Erde um die Pflanze herum legen. Das andere Ende verbleibt in einem mit Wasser gefüllten Gefäß oder in einer Flasche. Schöner sind Tonkegel, Glaskugeln oder Outdoor-Bewässerungsanlagen aus dem Baumarkt, Tipp: Findet sich draußen kein schattiges Plätzchen, können Pflanzen in kleinen Töpfen vorübergehend nach drinnen übersiedeln.

Es geht auch ohne Pflanzensitter: Für Topfpflanzen gibt es mittlerweile zahlreiche Bewässerungssysteme, die preiswert und effektiv sind.

2. Beete

Blumenbeete haben es als Selbstversorger leichter, weil ihre Wurzeln weit in den Boden reichen, um Feuchtigkeit aufzunehmen. Entfernen Sie vor Ihrem Urlaub verwelkte Blütenköpfe und Unkraut. Mulchen Sie die Beete, das hilft, die Feuchtigkeit zu halten. Bewässerung: Einen Sickerschlauch mit Zeitschaltuhr an einen Wasserhahn im Freien anschließen. Wenn Sie viele wertvolle Pflanzen haben oder oft verreisen, lohnt sich die Investition in ein computergesteuertes Selbstbewässerungssystem, das über eine App gesteuert wird.

3. Rasenflächen

Vor dem Urlaub sollten Sie Ihren Rasen nur trimmen, denn längere Halme sind widerstandsfähiger gegen Trockenheit. Vorteilshaft sind auch Mulchmäher, die das geschnittene Gras auf der Rasenfläche liegen lassen. Wenn Sie einen Mähroboter haben: Die meisten Modelle kann man in Abwesenheit wie gewohnt mähen lassen, da sie mit einem Alarm und einem Sicherheitscode-System ausgestattet sind, das das Gerät nach ein paar Fehlversuchen sperrt. Sprinkleranlagen ausgestattet mit Zeitschaltuhr und Regensensor können während Ihres Urlaubs die automatische Bewässerung übernehmen.

© Getty Images ×

4. Gemüsegarten

Ob Gemüsegarten oder Hochbeet: Ernten und konservieren Sie so viel wie möglich, noch bevor Sie abreisen. Entfernen Sie Unkraut und kontrollieren Sie alle Pflanzen auf Schädlingsbefall. Auch hier gilt: Mulchen hilft gegen Austrocknung. Langzeitdünger versorgt alle Gemüsepflanzen, bis Sie zurückkehren.

5. Wildtiere

Vögel und Igel werden auch weiterhin Garten oder Terrasse besuchen, daher sollte man eventuelle Fallen entfernen. Wenn jemand zum Gießen kommt, bitten Sie ihn, Vogelfutterhäuschen und Vogeltränken nachzufüllen. Alternativ halten große Futterautomaten den Vorrat aufrecht. Mehrere Schalen mit Wasser in Bodennähe an schattigen Plätzen gewährleisten die Wasserversorgung der Tiere.

Gemüse und Kräuter aus Garten oder Hochbeet sollte vor der Abreise geerntet und alle Pflanzen auf Schädlingsbefall kontrolliert werden. Für Gemüsebeete ist automatische Bewässerung ratsam; mediterrane Kräuter kommen mit Trockenheit zurecht.

6. Teiche

Überprüfen Sie vor Ihrer Abreise, ob Filter und Pumpen vom Biotop oder Pool einwandfrei laufen und die Filter sauber sind. Entfernen Sie alle Verunreinigungen von der Wasseroberfläche und füllen Sie dann Wasser bis zum Höchststand auf.

7. Zimmerpflanzen

Tonkegel, Glaskugel oder Schnur-Trick funktionieren als Bewässerung während langer Abwesenheit auch bei Zimmerpflanzen. Sie können die Pflanzen auch auf einem nassen Handtuch, feuchtem Tongranulat im Waschbecken oder in der Badewanne (Tageslicht!) platzieren.