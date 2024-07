Gelsen-Alarm in Österreich: Mückenfalle einfach selber bauen

Stechmücken gehören zu der besonders lästigen Sorte von Insekten. Schnell wird auf der Terrasse, am See oder beim Lagerfeuer zum Anti-Mücken-Spray gegriffen. Doch so weit muss es gar nicht erst kommen, denn eine Mückenfalle ist schnell selbst gebaut – und äußerst effektiv.

Die sommerlichen Temperaturen locken nicht nur Menschen nach draußen. Auch Gelsen gesellen sich in den Sommermonaten gerne zur Gartenparty dazu. Spätestens wenn man im Schlafzimmer das bedrohliche Summen hört, wünscht man sich einen Weg um die lästigen Insekten effektiv fernzuhalten. Doch dafür muss nicht unbedingt eine chemische oder elektrische Mückenfalle aus dem Handel her. Wenn Sie schnell Mücken loswerden wollen, klappt es auch mit einer ökologischen Falle aus Hausmitteln, die Sie in nur wenigen Minuten selber bauen können. Wir verraten zwei Tricks gegen Mücken - bei der einen Variante bleiben die Insekten am Leben, bei der anderen nicht. Mückenfalle selber bauen: So gelingt's T-Shirt-Falle Für diesen Trick braucht man lediglich ein verschwitztes Kleidungsstück, idealerweise ein ungewaschenes T-Shirt vom Sport. Denn: Schweiß zieht Stechmücken an. Sobald sich die Mücken auf dem Kleidungsstück niedergelassen haben, kann man sie einfach mit einem Glas einfangen und nach draußen bringen.

Auch im Freien kann ein verschwitztes T-Shirt dabei helfen, Gelsen von sich fernzuhalten. Dafür legt man das Kleidungsstück einfach ein paar Meter entfernt. Zucker-Hefe-Falle Eine etwas endgültigere Falle kann man mit ein paar Zutaten aus der Küche und einer Plastikflasche (ideal sind 1,5 L) basteln. Dazu muss zunächst das obere Drittel der Flasche abgeschnitten werden. Als nächstes folgen die Zutaten, die nach Zugabe vermischt werden: 4 Esslöffel Zucker

¼ Teelöffel Hefe

250 ml lauwarmes Wasser Das Gemisch lockt die Mücken an. Um zu verhindern, dass die Mücken wieder aus der Flasche rausfliegen können, muss man den oberen Teil der Flasche verkehrt herum und ohne Deckel in die Flasche setzen, sodass die Trinköffnung nach unten Richtung Zucker-Hefe-Wasser-Gemisch zeigt. Damit tricksen Sie die Blutsauger aus. Die Falle kann nun an einem beliebigen Ort platziert werden.