Starkregen & Unwetter: So schützen Sie jetzt Ihre Pflanzen

Bauernregel im Check: "Wenn der Juli fängt zu tröpfeln an, so wird..." Der Juli ist einer der wärmsten Monate des Jahres und spielt für die Landwirtschaft eine entscheidende Rolle. Doch dieses Jahr fällt er ins Wasser. Wir verraten, was der Juli-Regen laut Bauernregel bedeutet.