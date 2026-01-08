Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Machen Sie sich nützlich! Gut, wenn man sich auf Sie verlassen kann.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Genießen Sie Ihren Sympathiebonus! Singles sollten sich mehr trauen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Streit liegt in der Luft. Wie wäre es mit konstruktiver Diskussion?

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ihr Verständnis ist heute gefragt. Hören Sie dem Partner geduldig zu!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie verlässlich zur Stelle und bieten Sie Ihre Unterstützung an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sprechen Sie über Ihre Wünsche! Man kommt Ihnen gerne entgegen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wenn Sie objektiv und ehrlich bleiben, sind Aussprachen zielführend.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es lässt sich wieder besser über alles reden. Vernünftig und in Ruhe!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wollen Sie Streit provozieren? Behalten Sie Ihre Meinung für sich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man fühlt sich bei Ihnen gut aufgehoben. Man hört auch gerne auf Sie.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Was sagt Ihnen ihr Verstand? Damit liegen Sie heute bestimmt richtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Wieder verunsichert? Bleiben Sie cool, vernünftig und sachlich reden!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.