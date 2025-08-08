Hitzeschock: So überstehen Ihre Pflanzen die extreme Sommerhitze

Kaum haben sich unsere Pflanzen vom Regenwetter erholt, stehen sie schon vor der nächsten Herausforderung: einer drückenden Hitzewelle. Damit Ihre Pflanzen die heißen Sommertage unbeschadet überstehen, sollten Sie jetzt einige wichtige Maßnahmen ergreifen.

Die Sonne brennt, die Luft ist stickig, und während wir uns nach einer kühlen Brise sehnen, kämpfen unsere Pflanzen ums Überleben. Für die meisten grünen Mitbewohner ist Sonne zwar ein Segen, doch übermäßige Hitze und Trockenheit können selbst die robustesten Blumen, Sträucher und Bäume an ihre Grenzen bringen. Wie können Sie also verhindern, dass Ihre Pflanzen unter den heißen Sommertagen leiden? Hier sind die besten Tipps, wie Sie Ihre grünen Freunde in der sommerlichen Glut am Leben erhalten.

Auch Pflanzen bekommen einen Sonnenbrand

Vor allem bei intensiver Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 35 Grad Celsius können Pflanzen ernsthafte Schäden erleiden. Besonders Kübelpflanzen haben es schwer, da sie in ihren begrenzten Töpfen weniger Wasser speichern können und die Hitze schneller an ihre Wurzeln gelangt. Auch Pflanzen mit großen Blättern leiden, weil sie mehr Wasser verdunsten und dadurch schneller austrocknen können. Das Ergebnis? Braune Flecken, vertrocknete Blätter und im schlimmsten Fall sogar Sonnenbrand.

So schützen Sie Ihre Pflanzen vor den hohen Temperaturen

Richtig gießen

Wasser ist das A und O, wenn es darum geht, Pflanzen vor der Sommerhitze zu schützen. Der perfekte Zeitpunkt zum Gießen ist entweder früh am Morgen oder spät am Abend. In den frühen Stunden des Tages ist die Verdunstung am geringsten, und die Pflanzen können das Wasser am besten aufnehmen.

Zudem sollten Sie an heißen Sommertagen lieber einmal kräftig gießen als mehrfach kleine Mengen. Gießen Sie die Pflanzen großzügig, sodass das Wasser tief in den Boden gelangt und auch die Wurzeln in tieferen Schichten erreicht.

Schattenspender für empfindliche Pflanzen

Während viele Pflanzen gerne die Sonne genießen, kann eine zu starke Belastung zu Hitzeschäden führen. Deshalb sollten Sie besonders empfindliche Pflanzen, wie Kübelpflanzen in den Halbschatten stellen oder sie mit einem Schattiergewebe bzw. weißen Tüchern abdecken.

Achten Sie dabei darauf, dass genügend Luft zirkulieren kann, schließlich soll sich keine gefährliche Hitzewelle unter dem Schutzmaterial stauen. Deshalb sollten die Textilien nicht direkt auf den Pflanzen aufliegen. Eine andere Möglichkeit ist es, einfach ein Sonnensegel oder einen Sonnenschirm aufzustellen.

Bodenabdeckung für länger anhaltende Feuchtigkeit

Ein cleverer Trick, um den Boden feucht zu halten, ist das Abdecken mit einer Mulchschicht. Dies schützt den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung und verringert die Verdunstung. Außerdem verhindert das Mulchmaterial, dass die Wurzeln der Pflanzen überhitzen und es schützt vor Bodenverdichtung.

Düngen bei Hitze?

Wenn Sie Ihre Pflanzen während der heißen Sommertage düngen möchten, tun Sie dies am besten früh am Morgen oder an einem bewölkten Tag. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen weder unter Stress stehen noch die Blätter schlapp hängen. Gesunde Pflanzen können vom Dünger profitieren, aber übermäßige Nährstoffe bei extremer Trockenheit können kontraproduktiv sein.