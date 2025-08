Schluss mit der Hitze! Mit diesen Zimmerpflanzen kühlen Sie Ihre Wohnung

Nach wochenlangem Regen ist der Hitzesommer zurück, zur Freude der einen, zum Albtraum für die anderen! Wer aber nicht in einer stickigen Wohnung schwitzen will, sollte sich ein paar Zimmerpflanzen zulegen. Diese kühlen die Räume und sorgen für ein angenehmes Klima.

Es wird wieder heiß! Die Temperaturen klettern, und auch unsere Wohnungen heizen sich auf. Viele haben sich schon mit Ventilatoren und Co. ausgestattet, doch die sind nicht nur ein optisches Desaster, sondern auch eine Katastrophe für die Stromrechnung. Zum Glück gibt es eine einfachere und deutlich schönere Lösung: Bestimmte Zimmerpflanzen bringen nicht nur Frische ins Raumklima, sondern sorgen auch für angenehme Kühle.

So können Zimmerpflanzen der Sommerhitze trotzen

Pflanzen wirken wie natürliche Klimaanlagen! Das liegt an der Photosynthese. Sie nehmen Kohlendioxid (CO2) auf und verwandeln es mit Hilfe von Sonnenlicht in Sauerstoff. So produzieren sie nicht nur frische Luft, sondern bieten auch eine natürliche Klimaregulierung.

© Getty Images

Außerdem geben sie bis zu 90 Prozent des Gießwassers wieder an ihre Umgebung ab. Das wirkt besonders an heißen Sommertagen wie eine angenehme Erfrischung für die Luft und sorgt so für eine spürbare Abkühlung. Und auch im Winter leisten Pflanzen gute Dienste, indem sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen und uns vor trockenen Schleimhäuten bewahren.

So viele Pflanzen sind nötig

Je trockener und heißer der Raum, desto mehr Pflanzen sollten Sie haben. Bei einer angenehmen Raumluft genügt eine kleine Auswahl an grünen Begleitern. Werden es jedoch zu viele Pflanzen, könnte die Luftfeuchtigkeit zu hoch werden. Die ideale Luftfeuchtigkeit für Wohnräume liegt zwischen 40 und 60 Prozent.

Die besten Pflanzen für die kühlende Wirkung

© Getty Images

Besonders großblättrige Arten und solche, die viel Wasser aufnehmen, eignen sich hervorragend, um das Raumklima zu verbessern. Hier sind einige Pflanzen, die sowohl optisch als auch klimatisch etwas zu bieten haben:

Zimmerlinde: Mit ihren großen Blättern verwandelt sie reichlich CO2 in Sauerstoff und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Luftfeuchtigkeit.

Nestfarn: Ein weiterer grüner Helfer, der die Luft spürbar kühlt.

Ficus (z.B. Ficus Benjaminus): Diese Pflanze hat nicht nur eine tolle Blätterpracht, sondern hilft auch effektiv dabei, die Luft zu filtern und den Raum zu erfrischen.

Kolbenfaden: Diese Pflanze hat ebenfalls große Blätter und gibt viel Wasser an die Umgebung ab – perfekt für trockene, heiße Tage.

Aralien: Mit ihren glänzenden Blättern sorgt auch sie für eine kühlende Wirkung.

Zyperngras: Diese Pflanze ist bekannt dafür, viele Liter Gießwasser in die Luft abzugeben und somit die Raumtemperatur zu senken.

Bogenhanf (Sansevieria): Ideal für sonnige Fensterbänke – er nimmt Kohlendioxid auf und schützt so gleichzeitig vor der Wärme der Sonnenstrahlen.

Zimmerpalme: Eine tropische Schönheit, die nicht nur für gute Luft sorgt, sondern auch den Raum optisch bereichert.

Pflanzen als natürliche Sonnenschutz-Filter

Pflanzen können auch dabei helfen, Sonnenstrahlen zu filtern, bevor sie in den Raum gelangen. Besonders der Bogenhanf und die Zimmerpalme eignen sich perfekt für Fensterbänke. Sie halten nicht nur die Sonne fern, sondern sorgen auch für angenehme Temperaturen in der Wohnung, ohne dass Sie auf hässliche Klimaanlagen oder hohe Stromkosten angewiesen sind.