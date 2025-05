× Wohnung kühlen: Mit diesen Tipps trotzen Sie der Hitzewelle

Am Wochenende kündigen sich Temperaturen um die 30 Grad an und da kann es in der Wohnung schnell unerträglich heiß werden. Doch wer jetzt vorausschauend handelt, kann die Sommerhitze effektiv aussperren und Wohnung angenehm kühl halten.

Endlich zeigt sich der Sommer von seiner warmen Seite, doch ohne Klimaanlage wird die Freude schnell getrübt. Viele Wohnungen heizen sich stark auf und ähneln am Abend eher einer Sauna als einem Rückzugsort. Die Folge: Schlaflose Nächte, drückende Hitze und sinkender Wohnkomfort. Doch das muss nicht sein! Mit ein paar gezielten Maßnahmen lässt sich die Hitze wirksam abwehren. Wir zeigen Ihnen sechs einfache Tricks, mit denen Ihre Wohnung auch an heißen Tagen angenehm kühl bleibt.

Rollläden runter: Hitze gar nicht erst reinlassen

© Getty Images ×

Die einfachste Methode, um die Wohnung kühl zu halten: Sonnenlicht erst gar nicht ins Innere lassen. Wenn die Sonne ungehindert durch die Scheiben scheint, verwandeln sich Wohnräume in kürzester Zeit in Backöfen. Außenliegende Rollläden oder Jalousien bieten hier den besten Schutz. Im Gegensatz zu innenliegenden Vorhängen oder Plissees reflektieren sie die Sonnenstrahlen, bevor diese die Fenster überhaupt erreichen. Besonders effektiv: Rollläden schon am frühen Morgen komplett schließen – so bleibt die Wärme draußen, noch bevor sie sich ins Haus schleicht.

2. Fenster gut isolieren

Undichte Fenster sind regelrechte Einfallstore für heiße Luft. Wer merkt, dass es trotz geschlossener Fenster in der Wohnung wärmer wird, sollte die Isolierung überprüfen. Schon kleine Spalten an Rahmen oder Dichtungen lassen Hitze (und im Winter übrigens auch Kälte) ungehindert passieren. Langfristig lohnt sich der Einbau moderner Fenster mit Mehrfachverglasung und thermischer Isolierung. Sie verhindern nicht nur Hitzestaus im Sommer, sondern senken auch die Heizkosten in der kalten Jahreszeit.

3. Nur morgens und abends lüften

© Getty Images ×

Lüften ist wichtig – aber bitte zur richtigen Zeit! Ideal ist es, in den frühen Morgenstunden sowie am späten Abend gründlich zu lüften. Am besten funktioniert das mit Querlüften, also gegenüberliegende Fenster und Türen gleichzeitig öffnen, um einen kräftigen Luftstrom zu erzeugen. Wer möchte, kann zusätzlich mit einem Ventilator nachhelfen, um die kühlere Luft gleichmäßig in der Wohnung zu verteilen.

4. Stromfresser abschalten

Viele Haushaltsgeräte sind wahre Mini-Heizungen: Fernseher, Laptops, Lampen, Ladegeräte oder sogar WLAN-Router geben bei Betrieb Wärme ab und das summiert sich schnell. In der heißen Jahreszeit macht es deshalb Sinn, alle nicht benötigten Geräte vom Netz zu trennen.

5. Teppiche raus

Klingt auf den ersten Blick ungewöhnlich, ist aber sehr wirkungsvoll: Teppiche speichern Wärme und verhindern, dass kühlere Luft optimal im Raum zirkulieren kann. Gerade bei glatten Böden wie Fliesen, Laminat oder Parkett wirken die Oberflächen im Sommer angenehm kühl, dieser Effekt wird jedoch durch dicke Teppiche deutlich vermindert. Wer also für die heißen Monate auf seine Bodenbeläge verzichtet, schafft eine spürbar kühlere Raumwirkung.

6. Pflanzen für besseres Raumklima

Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sondern können auch das Raumklima verbessern. Bestimmte Arten wie Aloe Vera, Efeutute oder Bogenhanf verdunsten Feuchtigkeit und wirken so wie eine natürliche Mini-Klimaanlage. Gleichzeitig filtern sie Schadstoffe aus der Luft und sorgen für ein angenehmes Wohngefühl – und das völlig geräuschlos und energiesparend.