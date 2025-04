× Braune Blattspitzen? So retten Sie Ihre Zimmerpflanzen!

Wenn Ihre Zimmerpflanzen braune Blattspitzen aufweisen, ist schnelles Handeln gefragt. Mit den richtigen Tipps lassen sich Ihre grünen Mitbewohner noch retten.

Zimmerpflanzen verleihen jedem Zuhause eine wohnliche, lebendige Atmosphäre – sie sorgen für Gemütlichkeit, Frische und ein natürliches Raumklima. Doch sobald sich braune Verfärbungen an den Blättern zeigen, ist der schöne Eindruck schnell getrübt. Zum Glück bedeutet das nicht gleich das Aus für Ihre Pflanze: Mit ein wenig Aufmerksamkeit und den richtigen Pflegetipps lassen sich viele Schäden schnell beheben.

Braune Blattspitzen: Die häufigsten Ursachen

In den meisten Fällen liegt das Problem an zu trockener Luft oder einem ungünstigen Standort. Tropische Pflanzen, wie Calathea, Monstera oder Farn, die ursprünglich in feuchten Regenwäldern beheimatet sind, leiden besonders unter trockener Heizungsluft oder direkter Sonneneinstrahlung. Auch Zugluft oder ein Übermaß an Dünger können zu Stress führen, der sich in trockenen, braunen Rändern äußert.

© Getty Images ×

Zudem können zu viel als auch zu wenig Wasser Stress verursachen. Staunässe führt oft zu Wurzelfäule, was sich wiederum in braunen Blatträndern äußern kann. Auf der anderen Seite bedeutet Wassermangel für viele Pflanzen: Überlebensmodus.

So retten Sie Ihre Zimmerpflanzen

Mit einfachen Maßnahmen lassen sich die Pflanzen noch retten. Verwenden Sie eine scharfe, saubere Schere und desinfizieren Sie sie vorher mit Alkohol. Schneiden Sie anschließend die betroffenen Stellen behutsam entlang der natürlichen Blattlinie zurück, ohne ins gesunde Grün zu schneiden. Besonders bei schmalblättrigen Pflanzen wie dem Drachenbaum macht ein geformter Rückschnitt einen riesigen Unterschied.

Geduld zahlt sich aus

© Getty Images ×

Abgestorbene Blattteile wachsen leider nicht mehr nach. Die gute Nachricht: Neue, gesunde Triebe sind in Sicht, wenn die Pflege stimmt. Wer regelmäßig für ausreichend Luftfeuchtigkeit sorgt, beim Gießen aufpasst und Überdüngung vermeidet, wird mit kräftigem, frischem Wachstum belohnt. Denn besser als jede Notfallmaßnahme ist gute Pflege von Anfang an. Achten Sie auf erste Warnzeichen wie leichtes Einrollen der Blätter, matte Farben oder ungewöhnliche Flecken, um braune Spitzen generell zu vermeiden