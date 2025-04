Sie träumen von einem schönen Garten, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Mit diesen Pflanzen-Kombis wird Ihr grünes Projekt zum Hingucker – auch ohne Profi-Wissen! Hier lesen Sie, was wo wächst und wie Sie ganz einfach für Wow-Effekte sorgen.

Wenn Sie gerade erst ins Gärtnern einsteigen und der Traum vom hübschen Wohlfühlgarten langsam Realität wird, stellt sich schnell die Frage: Welche Pflanzen passen zusammen – und wohin eigentlich damit? Keine Sorge: Sie müssen kein Profi sein, um ein harmonisches, schönes Gartenbild zu schaffen. Mit ein paar einfachen Kombi-Ideen, einem Gefühl für Sonne und Schatten und der richtigen Pflanzenauswahl gelingt Ihnen ein Garten, der nicht nur wächst, sondern auch begeistert.

DIESE Pflanzen gehören in einen schönen Garten

Hier kommen unsere Favoriten für ein stimmiges Gesamtbild – von romantisch bis mediterran, von sonnig bis schattig.

1. Der Klassiker fürs Beet: Lavendel & Rosen

© Getty Images ×

Wenn Sie romantisches Gartenflair lieben, kommen Sie an Lavendel und Rosen nicht vorbei. Die beiden sehen nicht nur traumhaft zusammen aus – sie ergänzen sich auch wunderbar. Der duftende Lavendel hält Schädlinge fern, was besonders den Rosen zugutekommt. Pflanzen Sie beides nebeneinander in ein sonniges Beet, am besten mit gut durchlässigem Boden. Tipp: Wählen Sie öfterblühende Rosensorten für langanhaltende Freude.

2. Für Struktur im Garten: Ziergräser & Stauden

© Getty Images ×

Ein Garten lebt nicht nur von Farbe, sondern auch von Struktur. Hier kommen Ziergräser ins Spiel. Kombiniert mit blühenden Stauden wie Sonnenhut, Salbei oder Mädchenauge, entsteht ein wilder, natürlicher Look, der trotzdem gepflegt aussieht. Platzieren Sie höhere Gräser wie Lampenputzergras eher im Hintergrund, Stauden davor – so entsteht Tiefe.

3. Für die schattige Ecke: Funkien & Farne

© Getty Images ×

Nicht jede Gartenecke bekommt ganztägig Sonne – und das ist gar kein Problem. Funkien (Hostas) lieben Schatten und bringen mit ihren großen, dekorativen Blättern Ruhe ins Bild. Dazu passen Farne perfekt. Gemeinsam sorgen sie für eine grüne Oase, in der man im Sommer gerne durchatmet. Kombinieren Sie verschiedene Blattfarben und -formen für Spannung im Schattenbeet.

4. Mediterranes Flair: Olivenbaum & Lavendel

© Getty Images ×

Sie mögen’s lieber südlich? Dann setzen Sie auf Olivenbaum im Kübel, flankiert von Lavendel, Rosmarin oder Thymian. Diese Pflanzen lieben Sonne und trockene Erde – perfekt für eine Ecke mit Terrakotta-Töpfen, Sonnenschein und vielleicht einem Glas Rosé in der Hand. Ein kleiner Kräutergarten in der Nähe der Terrasse sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch praktisch beim Kochen!

5. Für den Wow-Effekt: Hortensien & Buchs

© Getty Images ×

Hortensien bringen mit ihren üppigen Blüten sofort Gartencharme deluxe. Kombinieren Sie sie mit Buchsbaumkugeln oder anderen formalen Elementen, entsteht ein stilvoller Mix aus Ordnung und Blütenpracht. Ideal fürs Beet entlang des Hauseingangs oder als Blickfang im Garten. Achten Sie auf den richtigen Boden – Hortensien mögen es leicht sauer.

Noch ein letzter Tipp zum Schluss:

Starten Sie klein! Überfordern Sie sich nicht mit zig Pflanzen auf einmal. Beobachten Sie Ihren Garten: Wo ist Sonne, wo Schatten? Was gefällt Ihnen besonders? Und dann – einfach loslegen. Ein schöner Garten wächst nicht über Nacht, sondern mit der Zeit gemeinsam.