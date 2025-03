× Inspiration gesucht? Das sind die schönsten Gärten Europas

Ob elegantes Design, üppige Blütenpracht, malerische Szenerie: Europa beherbergt einige der schönsten Gartenanlagen der Welt. Diese 5 Gärten gehören dazu.

Von leuchtenden Tulpen und zarten Seerosen bis zu kunstvollen Brunnen und malerischen Promenaden - man kann mit Sicherheit sagen, dass Europa einige wirklich atemberaubende Gärten zu bieten hat.

Die Gärten von Marqueyssac

Mit 150.000 zu Wirbeln, Schnörkeln, Rundungen stilisierten Buchsbäumen schaffen es die Gärten von Marqueyssac regelmäßig in die Liste der bemerkenswertesten Oasen weltweit. Die Anlage hoch über der Dordogne im französischen Périgord ist absolut atemberaubend. Das leuchtende Grün, die außergewöhnlichen Formen und Muster und die Kulisse der wunderschönen Landschaft beeindrucken nicht nur Fotografen. Entworfen wurden die Gärten von einem Schüler André Le Nôtres, dem berühmten Designer der Gärten von Schloss Versailles.

Die Gärten von Versailles

Nur eine kurze Zugfahrt von Paris entfernt, sind die Gärten von Versailles für ihre Pracht, Schönheit und historische Bedeutung weltberühmt. Die kunstvollen Heckenlabyrinthe und die Gestaltung der Rasenflächen und Blumenbeete sind typisch für André Le Nôtres, dessen Stil sich durch Symmetrie und geometrische Präzision auszeichnet. Mit über 800 Hektar ist der Garten von Versailles einer der größten Gärten der Welt. Die Anlage umfasst eine Reihe von Terrassen und Alleen, die von der zentralen Allee in der Mitte des Rasens des Schlosses ausgehen. Besucher können außerdem die wunderschön verzierten Brunnen und Skulpturen sowie die Becken und Wasserspiele bewundern.

Botanischer Garten der Villa Monastero

Nicht mit Symmetrie, aber mit Charisma besticht der botanische Garten der Villa Monastero am Comer See in Varenna. Mit Säulen und Pergolen, Palmen und Kiefern, die den Blick auf den tiefblauen See und die dahinterliegenden Berge einrahmen, duftet der Garten nach Zitrusfrüchten und Kräutern. Das einzigartige Mikroklima des Comer Sees ermöglicht eine bemerkenswerte Pflanzenvielfalt, die sowohl mediterrane als auch tropische Arten umfasst, was den Garten das ganze Jahr über interessant und abwechslungsreich macht. Die Gärten erstrecken sich entlang des Seeufers und sind in mehrere Terrassen unterteilt. Die Wege durch den Garten führen vorbei an Skulpturen, Springbrunnen und kleinen Pavillons.

Keukenhof

Tulpen, die Nationalblumen der Niederlande, werden im Frühling im Keukenhof in der Nähe von Amsterdam gefeiert. Bekannt als "Garten Europas", verfügt der Keukenhof über einen der größten Blumengärten der Welt und ist bekannt für seine beeindruckende Blütenpracht aus Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und anderen Frühlingsblumen. Auf einer Fläche von über 32 Hektar werden jedes Jahr sieben Millionen Blumenzwiebeln gepflanzt, darunter 800 Sorten holländischer Tulpen.

Der Garten von Claude Monet

80 km von Paris entfernt liegt der berühmte Garten von Claude Monet. Der Meister des Impressionismus gestaltete diesen Garten nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als lebendige Leinwand. Die bezaubernde Anlage in Giverny besteht aus zwei Teilen: einem Blumengarten namens Clos Normand und einem japanischen Wassergarten, der Monet zu seinem Gemälde "Brücke über einem Seerosenteich" inspirierte.