× Überraschender Grund: Weshalb Sie Ihre Schuhe immer vor der Haustür ausziehen sollten

Schuhe einfach anlassen und rein in die Wohnung? Tun viele – ist aber keine gute Idee. Warum Sie sich diesen kurzen Moment des Ausziehens wirklich angewöhnen sollten, zeigt ein Blick auf das, was sich unter Ihren Sohlen verbirgt …

Es klingt so harmlos: Mal eben kurz mit den Schuhen in die Wohnung huschen, weil man den Schlüssel vergessen hat oder nur schnell etwas aus dem Wohnzimmer holen will. Kein Drama, oder? Doch! Denn was unter Ihren Sohlen klebt, ist oft alles andere als sauber – und könnte Ihrer Gesundheit ordentlich zusetzen.

Schuhe aus – das ist nicht nur höflich

In vielen Ländern, vor allem in Asien, gehört es zum guten Ton, die Schuhe vor der Tür auszuziehen. Dort geht’s nicht nur um Anstand und Respekt gegenüber dem Gastgeber, sondern auch um Hygiene. In Österreich wird das Thema eher locker gesehen – ein Fehler, wie Studien zeigen. Denn Fakt ist: Ihre Straßenschuhe bringen nicht nur Dreck, sondern auch eine unsichtbare, aber hochaktive Ladung von Krankheitserregern mit ins Haus.

Bis zu 400.000 ungebetene Gäste unter der Sohle

© Getty Images ×

Ja, richtig gelesen: Laut Studien können sich auf einem einzigen Paar Straßenschuhe bis zu 400.000 Keime tummeln. Darunter auch richtige Biester wie das Bakterium Clostridium difficile, das Darmerkrankungen verursachen kann. Die Universität Houston fand dieses Bakterium in 40 Prozent der untersuchten Schuhsohlen. Na, Appetit verloren?

Und damit nicht genug: Eine andere Studie der Universität Utah kam zu dem Schluss, dass 90 Prozent dieser Erreger von der Schuhsohle direkt auf Ihren Fußboden oder Teppich übergehen. Von dort aus breiten sie sich munter weiter in Ihrer Wohnung aus – von der Küche bis ins Schlafzimmer.

Warum gerade Schuhsohlen echte Keimfänger sind

Der Aufbau Ihrer Schuhsohle ist quasi ein Wellness-Resort für Bakterien. Die Rillen und tiefen Profile bieten jede Menge Platz, um sich dort einzunisten und zu vermehren. Besonders bei Wanderschuhen oder Sneakern mit starkem Profil ist die Keimbelastung besonders hoch.

Kombiniert mit dem, was sich draußen auf Straßen, Gehwegen und Wiesen so alles tummelt – von Tierkot bis zu altem Kaugummi – ergibt das eine Mischung, die Sie garantiert nicht im Wohnzimmer haben wollen.

Sauber, gesund und stressfrei – mit einem einfachen Trick

Die gute Nachricht: Die Lösung ist kinderleicht. Schuhe einfach direkt vor der Haustür ausziehen, am besten auf einer Unterlage oder einem Abtropfgitter in der Garderobe. So bleibt Ihre Wohnung nicht nur sauberer, sondern auch gesünder – und Sie treten keinen Dschungel an Bakterien durch den Flur.