× So halten Sie Insekten mit einfachen Tricks aus der Wohnung fern

Mücken, Ameisen, Fruchtfliegen – nein danke! Mit ein paar einfachen Tricks bleibt Ihre Wohnung auch in den warmen Monaten insektenfrei.

Frühling, Sonne, summende Gäste – kaum steigen die Temperaturen, sind sie da: Ameisen in der Küche, Mücken im Schlafzimmer, Fruchtfliegen auf dem Obst. Die meisten Insekten meinen es nicht böse, aber in der Wohnung möchte man sie trotzdem nicht haben. Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Maßnahmen können Sie Ihr Zuhause zur insektenfreien Zone erklären – ganz ohne Chemiekeule.

Mit diesen Tricks gibt es keine Insekten in Ihrer Wohnung

1. Fliegengitter – der Klassiker

Klingt simpel, ist aber extrem effektiv: Fliegengitter an Fenstern und Türen sind der beste Schutz gegen Mücken, Fliegen und Co. Es gibt sie als Spannrahmen, zum Kleben oder sogar als Magnetvorhang für Balkontüren. Einmal angebracht, haben Sie endlich wieder Ruhe beim Lüften – ganz ohne Fliegenschwärme im Wohnzimmer.

2. Licht aus

Viele Insekten sind wahre Lichtliebhaber. Wenn Sie abends bei offenem Fenster das Licht anlassen, ist das wie eine Einladung zur Krabbeltier-Party. Besser: Nur bei geschlossenem Fenster oder mit Fliegengitter lüften. Oder einfach das Licht ausschalten, wenn's nicht gebraucht wird – spart nebenbei auch noch Strom.

3. Obst und Essen nicht offen stehen lassen

Fruchtfliegen sind wahre Spürnasen und finden reifes Obst oder offene Saftgläser schneller als Sie „Bananenschale“ sagen können. Lagern Sie Obst am besten im Kühlschrank oder in gut verschlossenen Behältern. Auch Krümel, Brot und offene Verpackungen ziehen Insekten an – Sauberkeit ist hier die halbe Miete.

4. Sonderfall Ameisen

Kaum ist ein Krümel gefallen, sind sie da – die Ameisen. Und wenn eine den Weg findet, folgen bald hunderte. Das liegt daran, dass sie Duftspuren legen, denen ihre Artgenossen dann folgen. Wer diese Spuren unterbricht und Nahrungsquellen beseitigt, kann den Vormarsch stoppen. So werden Sie Ameisen wieder los:

Essensreste & Süßes sofort wegwischen – besonders in der Küche.

Einstiegspunkte abdichten, z. B. mit Silikon oder Klebeband.

Störende Duftbarrieren setzen: Zimt, Kreide, Zitronenschale oder Kaffeesatz auf die Ameisenstraße streuen.

Essigwasser (1:1 mit Wasser) zerstört ihre Duftspur.

Köderdosen als letzte Option – möglichst auf natürlicher Basis.

5. Natürliche Duftbarrieren nutzen

Insekten mögen vieles – aber manche Düfte gar nicht. Mücken zum Beispiel machen um Zitronenmelisse, Lavendel, Basilikum und Eukalyptus einen großen Bogen. Einfach als ätherisches Öl verwenden oder gleich frische Kräuter auf die Fensterbank stellen. Schön für die Nase, schlecht fürs Insekt.

6. Müll regelmäßig rausbringen

Was für uns Abfall ist, ist für viele Insekten ein Festmahl. Vor allem organischer Müll sollte regelmäßig entsorgt und der Mülleimer sauber gehalten werden. Ein Mülleimer mit Deckel (idealerweise luftdicht) ist Pflicht – besonders in der Küche.

7. Stehendes Wasser vermeiden

Ein kleines Glas Wasser auf dem Balkon? Für Mücken ein perfekter Brutplatz. Achten Sie darauf, dass Gießkannen, Blumentopf-Untersetzer oder Eimer kein stehendes Wasser enthalten. So verhindern Sie, dass sich Mücken überhaupt in Ihrer Nähe ansiedeln

Mit etwas Vorbereitung, regelmäßiger Reinigung und cleveren natürlichen Hilfsmitteln halten Sie Ihre Wohnung angenehm krabbelfrei.