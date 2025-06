Ab Freitag: 3 Tage Party pur am Donauinselfest mit Aut of Orda, Milo & No Angels

Am Freitag startet die dreitägige Open-Air-Sause mit 200 Acts auf 16 Bühnen bei freiem Eintritt - geplant ist auch ein Gedenken an die Opfer von Graz.

Kurz vor Ferienbeginn heißt es am Wiener Eiland wieder Party, Party, Party: Das Donauinselfest startet am Freitag (20. Juni) in seine inzwischen 42. Ausgabe und bietet an drei Tagen auf 16 Bühnen insgesamt 700 Stunden Programm. Im Line-up finden sich diesmal neben internationalen Gästen wie Kim Wilde oder No Angels auch wieder jede Menge heimische Acts von Josh über Aut of Orda bis Conchita Wurst. Genau genommen geht der Marathon eigentlich schon am Donnerstagabend los.

"Carmen"-Adaption schon am Donnerstag

Denn heuer hat man ein opernhaftes Opening parat. In Zusammenarbeit mit der Volksoper gibt es schon am 19. Juni eine Art vorverlegten Start. Ab 21 Uhr wird es auf der Rockbühne nahe der Nordbrücke eine "Carmen"-Adaption gegeben, wobei man vom ursprünglichen Titel "Killing Carmen" in "Rücksichtnahme auf die Opfer, Angehörigen und Betroffenen" Abstand nimmt, wie es in einem Statement gegenüber der APA am Montag hieß. Mit der Inszenierung auf der Insel gibt das Haus am Gürtel jedenfalls einen Vorgeschmack auf die musikalisch abenteuerlich durchmischte Neudeutung des Bizet-Klassikers, die Anfang Oktober dann in voller Länge ihre Uraufführung feiert.

Tags darauf geht es dann richtig los: Unter dem Motto "Deine Insel. Echte Momente" wird wie gewohnt auf 4,5 Kilometern Länge Europas größte Open-Air-Sause bei freiem Eintritt zelebriert. Rund 200 Acts sind angekündigt, wobei die Bandbreite von Pop und Rock über Schlager bis zu Kabarett reicht.

Die Hauptbühne

Die Hauptbühne steht am Freitag in den früheren Abendstunden ganz im Zeichen von Indie, wenn Avec und Milky Chance aufspielen werden. Zum Abschluss kommen dann noch einmal Klassikfans auf ihre Kosten - bzw. sind sie eingeladen, ihren Horizont in Richtung Drum'n'Bass zu erweitern. Die Insel klinkt sich nämlich in das Strauss-Jahr ein: Die Wiener Symphoniker unter Christian Kolonovits und das Duo Camo & Krooked heben den Walzerkönig anlässlich seines 200. Geburtstags dabei mit einem ungewöhnlichen Crossover aufs Podest.

Am Samstag dominiert der pure Pop, wenn sich 80er-Ikone Kim Wilde, die Jahrtausendwende-Girlband No Angels und der Wiener Sänger Josh. die Festbühne teilen. Der Sonntag wird dort richtig hemdsärmelig, wenn Aut of Orda den Schlussact des Fests geben und dafür Gäste wie Otto Jaus, Rian und Thomas Spitzer zu sich bitten. Davor serviert der Brite Rag'n'Bone Man noch eine Portion Blues und Soul.

Die anderen Bühnen

Doch auch abseits der zentralen Stages sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Rockbühne bietet etwa Rock von Thundermother, Halestorm oder Steel Panther auf. Die Nockis, Jazz Gitti, Conchita Wurst und Alle Achtung machen die Volksmusik- und Schlagerbühne unsicher, während Möwe, Cyril oder Rene Rodrigezz auf der Electronic Music Bühne Tanzbares abliefern. Auf der Wiener Liedkunst Bühne treten u.a. das Duo EsRap mit ihrem türkischen Sound aus Ottakring oder die Salzburger Musikerin Anna Buchegger auf. Kabarettisten und Entertainer wie Eva Maria Marold, Manuel Rubey & Simon Schwarz, Antonia Stabinger oder David "Dave" Scheid sorgen im Kulturzelt für hoffentlich gute Stimmung.

Abseits des künstlerischen Angebots steht den täglich erwarteten Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern wieder ein breites Freizeit- und Unterhaltungsprogramm zwischen Nord- und Reichsbrücke offen. Kinder kommen bei Kasperltheater, den Monsterfreunden oder Spieleshows auf ihre Kosten, Hobbysängerinnen und -sänger können in einer eigenen Karaoke-Area zum Mikrofon greifen. Und wer einmal eine Pause von all dem Trubel braucht, wird vielleicht in einer der fünf Ruhezonen glücklich.

Inklusion, Seelsorge und Graz-Gedenken

Ungeachtet der Feierlaune wollen die Veranstalter aber auch an die Opfer des Amoklaufs von Graz erinnern. Über die Form des Gedenkens sei man noch in finaler Abstimmung, Details dazu soll es im Laufe der Woche geben, hieß es gegenüber der APA.

Teilhabe für alle und soziales Engagement will man einmal mehr groß schreiben. So steht etwa schon am Freitagvormittag ein dezidiert als Inklusionskonzert angekündigter Auftritt des belgischen Singer-Songwriters Milow am Programm. Begleitet wird er - wie am Samstag auch No Angels - von einer Gebärdensprachperformance von Pam Eden.

Fortgesetzt wird dieses Jahr auch das Buddy-System für Menschen mit Beeinträchtigungen, um sie auf und über die Insel zu begleiten. Außerdem kann das Becherpfand (2 Euro pro Stück) wieder gespendet werden, das Geld kommt der Krebshilfe zugute. Ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte aller Art versprechen 40 erfahrene Seelsorger, Jugendarbeiterinnen und Psychologen aus der katholischen und evangelischen Kirche, die ihr Zelt in der Nähe der Electronic Music Bühne aufschlagen. Sie sind aber auch am Gelände unterwegs - erkennbar an grünen Warnwesten mit der Aufschrift "Festivalseelsorge". Ein eigenes Sicherheitskonzept wird es ebenfalls wieder geben. Selbiges wird am Dienstag von Polizei und Festivalleitung präsentiert.

400.000 Bierkrügerl, 70.000 Pommesportionen

Auch wenn die Organisatoren seit geraumer Zeit auf die Angabe von Besucherzahlen verzichtet, lassen andere Daten rund um Europas größte Open-Air-Sause mit Gratiseintritt staunen: 110 Zelte werden errichtet, 450 Kilometer Stromkabel verlegt und zwölf Kilometer Absperrungen aufgestellt. Dass leibliches Wohl kein unwichtiger Bestandteil des Events ist, beweisen die alljährlich verkauften 400.000 Krügerl Bier, 600.000 Liter Softdrinks und Säfte oder 70.000 Portionen Pommes.

Dichte Öffis und No-Gos

Wer Teil der Party sein will, kommt am besten mit den Öffis. Nicht nur die U-Bahnlinie U1 und U6, sondern auch die Straßenbahnlinien 25, 26, 31 sowie die Buslinie 29A werden mit dichteren Intervallen geführt. Mit Fahrrädern und E-Scooter darf man nicht aufs Gelände, zahlreiche Abstellmöglichkeiten gibt es aber etwa bei der Reichsbrücke und beim Handelskai. Taschen bzw. Rucksäcke über A3-Größe, alkoholische Getränke und Regenschirme dürfen ebenfalls nicht mitgenommen werden. Letztere wird man wohl auch nicht brauchen. Die Wetterprognose stellt aktuell ein trockenes, sommerlich-warmes Wochenende in Aussicht.