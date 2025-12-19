Maskierter bedroht Kassierin mit Waffe

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend eine Supermarktfiliale in Güssing überfallen.

Er bedrohte die Kassierin mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Geld. Der Räuber schnappte sich Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags und flüchtete. Die Fahndung verlief bisher erfolglos, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland Freitagfrüh.

Der Mann, der einen schwarzen Schlauchschal trug, wodurch nur seine Augen sichtbar waren, betrat den Laden kurz vor 19.30 Uhr und zückte an der Kasse seine Waffe. Die Angestellte verständigte danach sofort die Polizei, die eine Alarmfahndung auslöste. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Der Räuber war mit einer schwarzen Jacke und Hose sowie schwarzen Wollhandschuhen und Schuhen bekleidet. Er dürfte etwa 175 Zentimeter groß sein und habe akzentfrei Deutsch gesprochen.