Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Bahnhof Bruck an der Mur
© Google Maps

Zug geräumt

48-Jähriger drohte mit Bombe: Großeinsatz

19.12.25, 07:35
Teilen

Der Verdächtige wurde festgenommen und bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.

Steiermark. Am Donnerstagabend löste ein 48-jähriger Mann aus Graz mit einer Bombendrohung in einem Zug nach Bruck an der Mur einen Großeinsatz der Polizei sowie massive Störungen im Bahnverkehr aus. Der Mann soll gegenüber mehreren Fahrgästen behauptet haben, dass sich eine Bombe im Zug befinde, und sich anschließend in einer Toilette eingeschlossen haben. Fahrgäste alarmierten das Zugpersonal, das umgehend die Polizei verständigte. Insgesamt wurden neun Polizeistreifen eingesetzt.

Noch vor der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Bruck an der Mur wurden gegen 18.30 Uhr die Bahnsteige geräumt sowie die Abfahrt der im Bahnhof befindlichen Züge veranlasst. Der Notfallkoordinator der ÖBB verfügte die Sperre des Bahnhofes und des betroffenen Zugverkehrs, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Nach dem Eintreffen des Zuges wurde der Verdächtige festgenommen und der Zug evakuiert. Die Durchsuchung des Zuges verlief im Anschluss negativ. Da sich noch die persönlichen Gegenstände der Fahrgäste im Zug befanden, wurden die Reisenden von der Polizei wieder in den Zug begleitet um die Abholung der persönlichen Sachen zu ermöglichen.

Der Einsatz endete gegen 20.00 Uhr, danach wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen. Der Mann wurde in ein Grazer Spital gebracht und bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden