Großeinsatz: 3 Einbrecher, 2 Dealer, 7 Kilo Drogen einkassiert

Auf ein Haus voll krimineller Machenschaften stießen die Fahnder per Zufall im Süden von Wien: In drei Ferienwohnungen der Apartmentanlage in Liesing hatten Chilenen und die Balkan-Mafia ihre Schaltzentralen.

Wien. Es geht um jenen Großeinsatz Mittwochnachmittag, der seinen Anfang nahm, als ein Park-Sheriff im Bereich der Perfektastraße einen gestohlenen Alfa mit italienischem Kennzeichen entdeckte und Polizisten, die einige Häuser weiter gerade einen Einbrecher hops nahmen, darüber informierte. Pflichtbewusst begleiteten die Polizisten das Parkraumüberwachungsorgan zum verdächtigen Pkw, als ein Mann aus eben jenem Auto sprang und fürs Erste erfolgreich das Weite suchte - wie sich später herausstellte, ist er ein Komplize (32) des davor festgenommenen 24-Jährigen, beide sind Chilenen.

Wieder einige Zeit später sahen Beamte der Polizeiinspektion Lehmanngasse bei Erhebungen in dem Grätzel vor einem Mehrparteienhaus mit Ferienwohnungen in der Bobiesgasse zwei verdächtige Gestalten, die angesichts der sich nähernden Uniformierten ins Gebäude flüchteten. Mittlerweile - vor allem, als man in einer Mülltonne beim Haus einen Rucksack voller gestohlenem Schmuck (Ringe, Halsketten, Armbänder) gefunden hatte - war jede Menge Verstärkung mit Spezialeinheiten, Hunden und Drohnen eingetroffen, die das Haus Wohnung für Wohnung auf den Kopf stellten.

Das "ehrenwerte" Haus in Liesing voller Ferienwohnungen, die offenbar gerne von Kriminellen angemietet werden. © zVg

Dabei stieß die Exekutive in einer Unterkunft auf einen 21-jährigen Serben sowie einen 27-Jährigen aus Montenegro, die die Tür ins Stiegenhaus geöffnet hatten, um sich über den Lärm zu beschweren. Dabei konnten die Cops einen Blick in das Wohnzimmer der beiden Ex-Jugoslawen erhaschen, wo ganz offensichtlich mit Drogen hantiert wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer AirBnB-Bleibe stellten die Beamten rund 5,5 Kilogramm Cannabiskraut, zwei Kilogramm Heroin, Bargeld in der Höhe von 6.100 Euro sowie fünf Mobiltelefone sicher. Die beiden mutmaßlichen Suchtgift-Mafiosi wurden festgenommen.

Kurz darauf konnten die Beamten in zwei weiteren Wohnungen im Haus weiteren, eindeutig von Einbrüchen stammenden Schmuck sowie einen Strafzettel sicherstellen, der dem gestohlenen Alfa Romeo zugeordnet werden konnte. Die beiden Mieter - ein 28-jähriger und der bereits genannte 32-jährige Chilene - wurden festgenommen. Mit ihrem dritten Komplizen (24), der ebenfalls hier wohnte und der ganz am Anfang der verschachtelten Amtshandlungen geschnappt worden war, kamen alle drei mit aufs Kommissariat.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat alle weiteren Ermittlungen übernommen.