Mahomes-Verletzung: DESHALB zittert jetzt die ganze NFL

Die Horror-Saison der Kansas City Chiefs endete am Sonntag mit der schockierenden Verletzung von Superstar Patrick Mahomes. Doch jetzt zittert die ganze Liga.

"Das Ende einer Ära", schrieben die US-Nachrichtenseiten nach der Verletzung von Patrick Mahomes am Sonntag gegen die LA Chargers. Denn damit war auch der Traum von der 11. Play-off-Teilnahme in Folge ausgeträumt. Das dominierende Team der letzten Jahre und zugleich auch der Vorjahresfinalist hat rechnerisch keine Chance mehr, die K.o.-Phase zu erreichen.

Offiziell: Horror-Diagnose für Patrick Mahomes

Für viele voreilige Experten ist es das Ende der Chiefs-Dynastie. Star-Tight-End und Swift-Verlobter Travis Kelce könnte nach der Spielzeit seine Karriere beenden. Damit würde Mahomes nächstes Jahr sein bester Freund am Platz fehlen. Aufgrund der wenig erfolgreichen Saison kippte zuletzt auch immer wieder die Stimmung.

Doch Chiefs-Fans haben bereits eine unheimliche Parallele entdeckt, die ihnen wieder Hoffnung macht. Denn mit der Schock-Verletzung spiegelt sich der Karriereverlauf von Rekord-Champion Tom Brady beinahe identisch wider.

Parallel zu Brady

Brady stand in seiner achten Saison erneut im Super Bowl, wollte den vierten Titel holen und scheiterte im Endspiel an den New York Giants, einem Team der NFC East. Patrick Mahomes scheiterte im vergangenen Jahr ebenfalls an einem NFC-East-Team, den Philadelphia Eagles, es war ebenfalls der vierte Titel-Versuch in seiner achten Saison.

© Getty

Doch das war noch nicht alles. Denn im Folgejahr riss sich Brady das Kreuzband und die Patriots verpassten erstmals in seiner Laufbahn die Play-offs. Nun beendete der Kreuzbandriss auch den unglaublichen Erfolgslauf der Chiefs.

Wie die ruhmreiche Karriere von Brady weitergeht, ist jedem Football-Fan bekannt. Mit den Patriots holte er nach seinem Kreuzbandriss 2008 noch drei weitere Super-Bowl-Ringe und einen zum Karriereausklang mit den Tampa Bay Buccaneers. Er hat in der NFL immer noch die meisten Touchdowns, Passing Yards und unzählige weitere Rekorde. Seit Jahren gilt Mahomes als sein Nachfolger, der diese Bestmarken eines Tages einstellen wird. Die nun aufgetretene Parallele lässt die ganze Liga schon jetzt in Ehrfurcht erstarren.