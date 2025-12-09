Alles zu oe24VIP
Cher-Musical begeistert die Besucher.
CHER-SHOW in Linz: Das perfekte Weihnachtsgeschenk

09.12.25, 13:27
Teilen

Die CHER-SHOW kommt von 26.–28. Dezember nach Linz – ein ideales Weihnachtsgeschenk. 

Linz. Von 26. bis 28. Dezember gastiert DIE CHER SHOW in der Linzer TipsArena und bietet sich damit perfekt als außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk an. Das offizielle Musical über die Pop-Ikone bringt ihre größten Hits, legendären Looks und die bewegende Lebensgeschichte erstmals als Europapremiere auf die Bühne. 35 Welthits – von Believe bis If I Could Turn Back Time – machen die Show zu einem mitreißenden Spektakel voller Glamour, Emotion und Power.

Drei Darstellerinnen verkörpern CHER in verschiedenen Lebensphasen und erzählen ihren Weg zu einem Weltstar. Tickets ab 44,90 Euro. 

oe24 verlost Tickets für 26. Dezember. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken.

