Brand am Reumannplatz – 8 Verletzte

Im Innenhof eines mehrstöckigen Mehrparteienwohnhauses brach ein Brand aus. Es kam zu einem Großeinsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Acht Personen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Wien. Gestern gab es gegen 23 Uhr einen Großeinsatz am Reumannplatz (10. Bezirk): Im Innenhof des mehrstöckigen Mehrparteienwohnhauses (Reumannplatz 2) fing Sperrgut Feuer, wie die Polizei sowie die Feuerwehr gegenüber oe24 bestätigen. Viele Betroffene sowie Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Aufgrund von Sprachschwierigkeiten mehrerer Anrufer war die Lage zunächst unklar. Eine große Zahl an Einsatzkräften rückte aus.

© Viyana Manset Haber

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Durch den Brand drang Rauch ins Gebäude. Die Feuerwehr evakuierte das Haus – die Bewohner wurden mithilfe von Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht. Auch über eine Drehleiter wurden Bewohner evakuiert, berichtet die Feuerwehr.

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Die Rettung sagt gegenüber oe24, dass insgesamt 24 Hausbewohner vor Ort betreut wurden. Acht Personen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.