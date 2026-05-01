Großes 100 Jahr-Jubiläum beim Strandbad Baden

Das Badener Strandbad, ein Sehnsuchtsort für Menschen aus Baden, der Umgebung und zahlreiche Wiener, feiert 2026 sein großes 100 Jahr-Jubiläum.

Schon das Kick-off-Event vermittelte eindrucksvoll, was diesen Ort seit einem Jahrhundert so besonders macht: Zahlreiche prominente Gäste wie Mirna Jukic, Kurt Faist, Susanne Kraus-Winkler, Andreas Gergen oder Thomas Lichtblau tauchten in die einzigartige Atmosphäre ein und ließen den Alltag hinter sich.

Strandverpflegung wie früher

Mit liebevoll inszenierter "Strandverpflegung wie früher“ – von saurer Milch mit Erdbeermark bis hin zu frischer Eierspeis – sowie neuen Daybeds wurde ein Stück Vergangenheit wieder lebendig. Ein Höhepunkt war die Eröffnung der neuen Wasserrutsche, bei der Strandbad-Leiter Harald Gölles, Vizebürgermeister Jowi Trenner und Tourismusdirektor Klaus Lorenz den neuen Publikumsmagneten persönlich testeten. Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) unterstreicht, dass das Strandbad weit mehr als ein Ort zum Schwimmen ist; es sei ein Stück gelebte Erinnerung und Emotion, tief verwurzelt in der Stadt durch unzählige persönliche Geschichten von ersten Schwimmzügen bis zur ersten großen Liebe.

Feier zum 100. Geburtstag

Der Jubiläumssommer wird bunt und macht die Geschichte auf vielfältige Weise erlebbar. Am 24. Juli, exakt 100 Jahre nach der Eröffnung, folgt die große Geburtstagsfeier in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Das Programm spannt den Bogen von damals bis heute mit Sommerhits aus einem Jahrhundert, einem Luftmatratzenrennen lokaler Persönlichkeiten und einem nachgestellten historischen Sprung vom Sprungturm.

Strandbad als Bühne für besondere Abende

Darüber hinaus bleibt das Strandbad Bühne für besondere Abende: Beim dreitägigen "Kabarett am Sand“ stehen Größen wie Christoph Fälbl unter freiem Himmel auf der Bühne, während das 24-Stunden-Charity-Schwimmen Badener Familien in Not unterstützt. Für echtes Beachparty-Feeling sorgt das Clubbing "Dancing on the Beach“. Wer tiefer in die Vergangenheit eintauchen möchte, findet im Rollettmuseum eine Sonderschau mit historischen Fotografien und Bauplänen. Zudem ermöglicht eine eigene Jubiläums-Kollektion, das Strandbad-Gefühl mit nach Hause zu nehmen. Da sich zahlreiche Badener Unternehmen mit kreativen Ideen beteiligen, strahlt das Jubiläum weit über das Bad hinaus in die Innenstadt.