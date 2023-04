DIESE drei neuen Eistee-Flavours gibt es jetzt im Handel!

Eistee-Fans aufgepasst: Unter dem Motto "LIFE IS TASTEA" verspricht Rauch eine einzigartige Kombination aus Frucht und Candy in drei verrückten Sorten. Doch was steckt hinter den neuen Crazy Flavours?

Die Neu-Kreationen vereinen fruchtige Aromen mit süßem Candy und sollen für Geschmacksexplosionen sorgen. Ob die Sorte Ice Mints Raspberry mit einer crazy Verbindung aus Himbeere und kühlend frischem Eisbonbon oder Cola Gums Orangemit einer Kombination aus Cola und Orange - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und auch die Sorte Strawberry Stripes Kiwi mit süß-sauren Erdbeer-Stripes und Kiwi soll für Begeisterung sorgen. Das sagt Rauch selbst dazu „Mit den Crazy Flavours bringen wir einzigartigen Geschmack und verrückte Erfrischung auf den Markt. Unser Motto: Geh hinaus, hab deinen Spaß und genieß‘ das Leben, denn LIFE IS TASTEA“, erklärt Daniel Wüstner, Geschäftsführer von Rauch. Umsatz um ein Drittel gesteigert Der Saftproduzent Rauch aus Vorarlberg veröffentlich vor Kurzem eine Geschäfts-Bilanz des Jahres 2022. Das Rankweiler Familienunternehmen konnte trotz den überdurchschnittlichen Kostensteigerungen bei Rohstoffen und Energien ein Wachstum in vielen Geschäftsbereichen erfüllen.