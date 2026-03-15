Lenkerin landet im Straßengraben – 23-Jährige tot

Die 23-Jährige mit ihrem Auto auf der B66 bei Feldbach von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Stmk. Am späten Samstagabend ist im Gemeindegebiet von Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) eine 23-jährige Autofahrerin tödlich verunglückt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark kam die Frau aus dem Bezirk Weiz gegen 22.50 Uhr auf der B66 in Fahrtrichtung Riegersburg aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die junge Frau erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Aufgrund der schweren Beschädigung des Fahrzeugs musste die Feuerwehr die Frau mit einer hydraulischer Bergeschere aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung wurde die 23-Jährige ins Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Insgesamt standen beim Einsatz am Unfallort neben Sanitätern und einem Notarzt rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feldbach, Rohr an der Raab und Gniebing im Einsatz.