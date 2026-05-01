Bauernregel: "Wenn’s Wetter gut am 1. Mai,..."

Der 1. Mai markiert in der bäuerlichen Tradition seit jeher einen wichtigen Zeitpunkt im Jahreslauf.

Zahlreiche Bauernregeln drehen sich um das Wetter an diesem Tag und versuchen, daraus Rückschlüsse auf die kommenden Monate und die Ernte zu ziehen. Auch wenn sie wissenschaftlich nicht belegt sind, spiegeln sie doch die jahrhundertelange Beobachtung der Natur wider.

Wichtige Regeln

Eine besonders bekannte Regel lautet: „Am 1. Mai Reif oder nass, macht den Bauern immer Spaß.“ Was zunächst widersprüchlich klingt, hat einen einfachen Hintergrund: Sowohl leichter Frost als auch Feuchtigkeit können dem Boden guttun und das Wachstum fördern. Ähnlich positiv wird Regen gesehen, denn „Regnet’s am ersten Maientag, viele Früchte man erwarten mag.“ Allerdings gibt es auch warnende Töne: „Wenn es regnet am 1. Mai, regnet es auch weiter glei’“ – hier schwingt die Sorge mit, dass anhaltende Nässe die Feldarbeit erschweren könnte.

Sonnenschein hingegen gilt als besonders gutes Omen. „Wenn die Sonne gut ist am 1. Mai, gibt es viel Korn und ein gutes Heu“ oder „Wenn’s Wetter gut am 1. Mai, gibt es viel und gutes Heu“ deuten darauf hin, dass ein freundlicher Start in den Mai als Grundlage für eine erfolgreiche Erntesaison gesehen wird. Auch die Natur selbst wird zum Zeichen: „Wenn der 1. Mai schellt, grünt das ganze Feld“ beschreibt bildhaft, wie ein lebendiger Frühlingstag das Wachstum auf den Feldern ankurbelt.

Interessant ist auch die Verbindung zu späteren Terminen im Jahr. Die Regel „So viele Fröste vor Wenzeslaus (28. September) fallen, so viele nach Philippi folgen“ zeigt, wie Bauern früher versuchten, langfristige Wetterentwicklungen in einfachen Merkregeln festzuhalten und miteinander zu verknüpfen.

Insgesamt machen die Bauernregeln rund um den 1. Mai deutlich, wie eng das Leben der Menschen einst mit dem Rhythmus der Natur verbunden war. Sie erzählen von Hoffnung auf eine gute Ernte, aber auch von der Unsicherheit gegenüber Wetter und Klima – und sind bis heute ein fester Bestandteil des kulturellen Erbes im ländlichen Raum.