14-Jähriger raubte Bursch das E-Moped

Die Wiener Polizei konnte den jungen Räuber festnehmen.

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Wien. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 14.30 Uhr an den Langen Lüssen im 19. Wiener Gemeindebezirk.

Ein 16-Jähriger fuhr mit seinem E-Moped herum, auf dem Sozius saß ein 14-jähriger Bekannter. Plötzlich drohte der Jüngere dem Jugendlichen mit Schlägen und raubte anschließend das Fahrzeug.

Räuber brachte Fahrzeug zurück

Das Opfer alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Wenig später erfuhr der junge Räuber über den gemeinsamen Freundeskreis davon und brachte daraufhin das E-Moped wieder zum Tatort zurück. Dort wurde er von den Beamten angehalten und vorläufig festgenommen.