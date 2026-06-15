TV
E-Paper
Österreich

Garten von Freund

55-Jähriger stürzte in Poolschacht

Der 55-Jährige konnte sich nicht aus seiner Lage befreien.
© FOTOKERSCHI / PHILIP THALLINGER
Der Verletzte konnte sich nicht mehr selbst aus seiner misslichen Situation befreien.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Sonntag in Oberösterreich ereignet. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei verletzt, nachdem er in einem Garten plötzlich den Boden unter den Füßen verloren hatte.

Unfall bei Besuch bei Freund

Der Vorfall passierte zur Mittagszeit in Engerwitzdorf im Bezirk Urfahr-Umgebung. Der 55-Jährige hielt sich im Garten eines Freundes auf, als er auf eine Holzabdeckung trat. Diese gab unerwartet nach, wodurch der Mann in einen darunterliegenden Poolschacht stürzte.

Auch interessant

Autofahrerin fuhr drei Passanten nieder

Der Neumond am 15. Juni 2026 ist für 3 Sternzeichen ein echter Glückstag

Erdäpfel länger im Verkauf

Umfangreiche Sperren: Wien droht totales Öffi-Chaos

Im Schacht eingeklemmt

Nach Angaben der Polizei fiel der Mann rund 1,60 Meter tief in den Schacht. Aufgrund der beengten Verhältnisse konnte er sich nicht selbst befreien. Die alarmierte Feuerwehr rückte an und rettete den Verletzten aus seiner misslichen Lage.

Nach der Bergung wurde der 55-Jährige medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Wie schwer die Verletzungen des Mannes sind, war zunächst nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Süßenbrunner Platz ist jetzt kühler Grätzl-Treff

Neues Tropeninstitut in Mödling eröffnet

Foto-Festival lockt Besucher nach Baden

Autofahrerin fuhr drei Passanten nieder

Duo raubte Bewohner mehrerer Pflegeheime aus

Sommer-Baustellen in Klosterneuburg als Nervenprobe

55-Jähriger stürzte in Poolschacht

Bandenkrieg in Floridsdorf: 10 Syrer vor Gericht

Neues Online-Angebot für "gute" Lebensmittel

Umfangreiche Sperren: Wien droht totales Öffi-Chaos