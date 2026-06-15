Garten von Freund
55-Jähriger stürzte in Poolschacht
Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Sonntag in Oberösterreich ereignet. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei verletzt, nachdem er in einem Garten plötzlich den Boden unter den Füßen verloren hatte.
Unfall bei Besuch bei Freund
Der Vorfall passierte zur Mittagszeit in Engerwitzdorf im Bezirk Urfahr-Umgebung. Der 55-Jährige hielt sich im Garten eines Freundes auf, als er auf eine Holzabdeckung trat. Diese gab unerwartet nach, wodurch der Mann in einen darunterliegenden Poolschacht stürzte.
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Im Schacht eingeklemmt
Nach Angaben der Polizei fiel der Mann rund 1,60 Meter tief in den Schacht. Aufgrund der beengten Verhältnisse konnte er sich nicht selbst befreien. Die alarmierte Feuerwehr rückte an und rettete den Verletzten aus seiner misslichen Lage.
Nach der Bergung wurde der 55-Jährige medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Wie schwer die Verletzungen des Mannes sind, war zunächst nicht bekannt.
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