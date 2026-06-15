Der Neumond am 15. Juni 2026 ist für 3 Sternzeichen ein echter Glückstag

Am heutigen Montag, dem 15. Juni 2026, sorgt der Neumond für einen kraftvollen Neustart. Seine Energie wirkt wie vor allem für drei Sternzeichen wie ein echter Glücks-Booster. Sie dürfen jetzt auf besonders positive Entwicklungen hoffen.

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Der heutige Super-Neumond im Zeichen Zwillinge markiert einen der stärksten Neustarts des Jahres. Die kosmische Energie sorgt für Optimismus, Abenteuerlust und frischen Schwung. Sie lädt dazu ein, alte Denkmuster hinter sich zu lassen und die Welt mit offenen Augen neu zu entdecken. Für drei Sternzeichen hält dieser Neumond jedoch ganz besondere Überraschungen bereit: Sie dürfen sich auf eine Extraportion Glück freuen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Happy New Moon, liebe Zwillinge! Dass sich Sonne und Mond in Ihrem eigenen Zeichen treffen, ist ein kosmisches Geschenk, das Sie in dieser Intensität nur einmal im Jahr erleben dürfen. Dieser Super-Neumond steht ganz im Zeichen Ihrer persönlichen Neuerfindung.

Was wollen Sie in dieser neuen Lebensphase erreichen? Wer wollen Sie sein? Ihr sonst so wildes Gedankenkarussell stoppt für einen Moment und macht Platz für nie klare Erkenntnisse. Die Energie dieses Neumonds wirkt wie ein Manifestations-Verstärker für Sie. Schreiben Sie Ihre größten Träume auf oder sprechen Sie sie laut aus, der Kosmos hört Ihnen heute ganz besonders aufmerksam zu.

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Widder (21. März – 20. April)

Für Sie, lieber Widder, liegt an diesem 15. Juni Magie in der Luft. Der Zwillings-Neumond aktiviert Ihren astrologischen Bereich für Kommunikation und Ihr unmittelbares Umfeld. Haben Sie ein Projekt, das Sie schon länger vor sich herschieben? Gibt es ein klärendes Gespräch, das unbedingt geführt werden muss? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt.

Die Sterne bescheren Ihnen neue Ideen, bereichernde Kontakte und den Mut, Dinge klar beim Namen zu nennen. Nutzen Sie vor allem die Energie des Vormittags. Alles, was Sie heute anstoßen und formulieren, hat die allerbesten Chancen, in den kommenden zwei Wochen Gestalt anzunehmen.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe Waage, dieser Neumond bringt Ihnen exakt das, wonach Sie sich insgeheim schon so lange sehnen: Klarheit. Als harmoniebedürftiges Luftzeichen spüren Sie nun tief in sich hinein und erkennen, was - und vor allem wer - Ihnen wirklich guttut.

Toxische Einflüsse können Sie jetzt mit Leichtigkeit auf Abstand halten. Ihr Glück: Dank Merkur, der eng an der Seite dieses Neumonds mitwirkt, besitzen Sie derzeit ein diplomatisches Geschick, um selbst heikle Konflikte elegant aus der Welt zu reden. Das Ergebnis? Sie starten so leicht, befreit und glücklich in diesen Sommer wie schon lange nicht mehr.