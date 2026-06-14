Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Packen Sie mal mehr Charme und Esprit aus! Damit landen Sie sicher.

Packen Sie mal mehr Charme und Esprit aus! Damit landen Sie sicher. Beruf: Knüpfen Sie neue Geschäftskontakte oder auf zu Vorstellungsterminen!

Knüpfen Sie neue Geschäftskontakte oder auf zu Vorstellungsterminen! Fitness: Endlich wieder positives Feedback! Ihr Selbstvertrauen blüht neu auf.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie gesprächsbereit, statt einfach Ihren Willen durchzusetze

Seien Sie gesprächsbereit, statt einfach Ihren Willen durchzusetze Beruf: Zeigen sich finanzielle Probleme? Sie sollten kompromissbereit sein.

Zeigen sich finanzielle Probleme? Sie sollten kompromissbereit sein. Fitness: Achten Sie besser auf Ihr Aussehen! Aber lassen Sie sich gut beraten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Herz ist Trumpf. Gehen Sie auf den Partner möglichst gefühlvoll ein!

Herz ist Trumpf. Gehen Sie auf den Partner möglichst gefühlvoll ein! Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um auch Detailfragen in Ruhe zu erörtern!

Nehmen Sie sich mehr Zeit, um auch Detailfragen in Ruhe zu erörtern! Fitness: Schauen Sie besser auf Ihr Wohlbefinden, lassen Sie sich nicht hetzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Etwas mutiger und offensiver! Sie dürfen ruhig selbstbewusster werden.

Etwas mutiger und offensiver! Sie dürfen ruhig selbstbewusster werden. Beruf: Guter Tag für Prüfungen und Verhandlungen. Argumentieren Sie geduldig!

Guter Tag für Prüfungen und Verhandlungen. Argumentieren Sie geduldig! Fitness: Arbeiten Sie an Ihrer Beweglichkeit! Tanken Sie auch viel Frischluft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Nutzen Sie das kontaktfreudige Klima, glänzen Sie mit Ihrem Charme!

Nutzen Sie das kontaktfreudige Klima, glänzen Sie mit Ihrem Charme! Beruf: Reger und kritischer Austausch ist wichtig, um Fehler zu vermeiden.

Reger und kritischer Austausch ist wichtig, um Fehler zu vermeiden. Fitness: An Motivation herrscht kein Mangel. Konzentrieren Sie sich aber gut!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Vorsicht, Missverständnisse! Keine Rechthaberei, hören Sie besser zu!

Vorsicht, Missverständnisse! Keine Rechthaberei, hören Sie besser zu! Beruf: Achten Sie besser auf Reaktionen anderer und gehen Sie darauf ein!

Achten Sie besser auf Reaktionen anderer und gehen Sie darauf ein! Fitness: Es könnte stressig werden. Seien Sie vorsichtiger, schauen Sie genau!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie fallen sicher angenehm auf. Charmante Herzlichkeit kommt gut an.

Sie fallen sicher angenehm auf. Charmante Herzlichkeit kommt gut an. Beruf: Sie sind besser beraten, wenn Sie andere Meinungen nicht bekämpfen.

Sie sind besser beraten, wenn Sie andere Meinungen nicht bekämpfen. Fitness: Tempo vernünftig dosieren! Ruhe bewahren und erst einmal nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Seien Sie gesprächiger und punkten Sie mit anregender Konversation!

Seien Sie gesprächiger und punkten Sie mit anregender Konversation! Beruf: Es ist sicher sinnvoll, für neue Ideen und Perspektiven offen zu sein.

Es ist sicher sinnvoll, für neue Ideen und Perspektiven offen zu sein. Fitness: Lassen Sie sich mehr Zeit, um sich erst einmal in Ruhe zu orientieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie kommen sicher gut an. Warten Sie aber, bis man auf Sie zukommt!

Sie kommen sicher gut an. Warten Sie aber, bis man auf Sie zukommt! Beruf: Setzen Sie auf Zeit und taktieren Sie geduldiger, statt zu opponieren!

Setzen Sie auf Zeit und taktieren Sie geduldiger, statt zu opponieren! Fitness: Innehalten, durchatmen! Nehmen Sie sich mehr Zeit, um sich zu pflegen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Vernunft, Geduld und Toleranz, dann wendet sich alles zum Besseren!

Vernunft, Geduld und Toleranz, dann wendet sich alles zum Besseren! Beruf: Man könnte aneinander vorbeireden. Es wäre gut, geduldig nachzufragen.

Man könnte aneinander vorbeireden. Es wäre gut, geduldig nachzufragen. Fitness: Beweglicher im Denken! Flexibilität schützt vor Stress und Fehlern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zeigen Sie sich aufmerksam und respektvoll, aber auch sehr großzügig!

Zeigen Sie sich aufmerksam und respektvoll, aber auch sehr großzügig! Beruf: Effiziente Organisation und Disziplin! Und vor allem sehr kooperativ.

Effiziente Organisation und Disziplin! Und vor allem sehr kooperativ. Fitness: Atmen Sie öfter durch, um über mehr Ruhe und Ausdauer zu verfügen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.