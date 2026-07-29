Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Lust, wieder mal auszubrechen? Treiben Sie es lieber nicht zu bunt!

Lust, wieder mal auszubrechen? Treiben Sie es lieber nicht zu bunt! Beruf: Ihre Initiative ist heute bestimmt willkommen. Man folgt Ihnen gerne.

Ihre Initiative ist heute bestimmt willkommen. Man folgt Ihnen gerne. Fitness: Es täte Ihrer Seele gut, wieder einmal Ihre Freundschaften zu pflegen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Vergessen Sie Ihre Erwartungen. Lockerlassen und mit Humor punkten!

Vergessen Sie Ihre Erwartungen. Lockerlassen und mit Humor punkten! Beruf: Heute sind vor allem Kompromissbereitschaft und Diplomatie gefragt.

Heute sind vor allem Kompromissbereitschaft und Diplomatie gefragt. Fitness: Beharrlichkeit ist kontraproduktiv, Gelassenheit die richtige Haltung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Begegnungen entschlossen nutzen! Singles sollten einfach nur ja sagen.

Begegnungen entschlossen nutzen! Singles sollten einfach nur ja sagen. Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um andere von ihren Ideen zu überzeugen.

Nehmen Sie sich mehr Zeit, um andere von ihren Ideen zu überzeugen. Fitness: Heute dürfen Sie ruhig ehrgeiziger sein. Sie haben genügend Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nehmen Sie alles lockerer! Man darf ruhig mal etwas übermütiger sein.

Nehmen Sie alles lockerer! Man darf ruhig mal etwas übermütiger sein. Beruf: Offen für ungewöhnliche Lösungsvorschläge? Es könnte funktionieren.

Offen für ungewöhnliche Lösungsvorschläge? Es könnte funktionieren. Fitness: Lachen ist heute die beste Medizin. Lassen Sie sich daher unterhalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Es läuft besser, wenn Sie etwas zurückstecken. Toleranz kommt gut an.

Es läuft besser, wenn Sie etwas zurückstecken. Toleranz kommt gut an. Beruf: Nicht egoistisch handeln! Teamgeist sorgt für bessere Perspektiven.

Nicht egoistisch handeln! Teamgeist sorgt für bessere Perspektiven. Fitness: Seien Sie heute einfach offen für alles, lassen Sie sich überraschen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie auf Überraschungen gefasst und reagieren Sie freundlich!

Seien Sie auf Überraschungen gefasst und reagieren Sie freundlich! Beruf: Keine Scheu vor ungewöhnlichen Ideen. Einigen Sie sich kooperativ!

Keine Scheu vor ungewöhnlichen Ideen. Einigen Sie sich kooperativ! Fitness: Alles wird leichter, wenn Sie kräftesparend mit dem Strom schwimmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es darf wieder viel harmonischer werden. Ergreifen Sie die Initiative!

Es darf wieder viel harmonischer werden. Ergreifen Sie die Initiative! Beruf: Heute dürfen Sie auf Sympathien und Unterstützung Ihrer Ideen zählen.

Heute dürfen Sie auf Sympathien und Unterstützung Ihrer Ideen zählen. Fitness: Neuer Schwung, neue Motivation. Gehen Sie aber sehr konzentriert vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Stellen Sie heute keine großen Ansprüche, bleiben Sie cool und tolerant!

Stellen Sie heute keine großen Ansprüche, bleiben Sie cool und tolerant! Beruf: In Streitfragen einzulenken, ist erfolgsversprechender als Widerstand.

In Streitfragen einzulenken, ist erfolgsversprechender als Widerstand. Fitness: Tolerant und gelassen bleiben, Vernunft erspart Ihnen unnötigen Ärger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Die Stimmung bessert sich, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.

Die Stimmung bessert sich, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss. Beruf: Lassen Sie sich von Aufbruchsstimmung anstecken und machen Sie mit!

Lassen Sie sich von Aufbruchsstimmung anstecken und machen Sie mit! Fitness: Lassen Sie Ihre Widerstände los und einfach nur mehr Leichtigkeit zu!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Kontaktfreude und Spontaneität! Gute Unterhaltung fördert die Liebe.

Kontaktfreude und Spontaneität! Gute Unterhaltung fördert die Liebe. Beruf: Wieder mal allzu kühne Ideen? Sie sollten sich interessiert zeigen.

Wieder mal allzu kühne Ideen? Sie sollten sich interessiert zeigen. Fitness: Ein abwechslungsreiches Tagesprogramm ist das beste Fitnessrezept.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ihr heiteres Wesen kommt gut an. Sie sollten trotzdem seriös wirken.

Ihr heiteres Wesen kommt gut an. Sie sollten trotzdem seriös wirken. Beruf: Austausch mit anderen ist wichtig. Aber ein bisschen realistischer!

Austausch mit anderen ist wichtig. Aber ein bisschen realistischer! Fitness: Sie haben enorm viel Energie. Nutzen Sie Ihre Kräfte auch sportlich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.