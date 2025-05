Bester Bauernhof Europas: Jetzt Urlaub beim Furtherwirt gewinnen

Ob Ponyreiten am hauseigenen Reitstall, Plantschen im Naturbadesee, Toben im 450 m² großen Indoor-Spielbereich oder Relaxen in der Familien-Sauna – der Furtherwirt in den Kitzbüheler Alpen ist zu Recht zum besten Bauernhof Europas gewählt worden. Wolfgang und Alexandra Hagsteiner führen das Familienparadies mit Herzblut und machen Urlaub für Groß und Klein zu etwas ganz Besonderem.

Als Mitglied der Familotel-Gruppe setzt der Furtherwirt auf ein einzigartiges Erlebnis aus Natur, Erholung und Spaß. Kinder erwartet ein wahres Abenteuerland – egal ob beim Tiere-Füttern, am großen Outdoor-Spielplatz, im Hallenbad oder im Schneeabenteuerland im Winter. Für Eltern stehen Erholung und Genuss im Mittelpunkt: entspannen in der Saunalandschaft, Massagen oder gemütliche Ausblicke auf die Tiroler Bergwelt genießen.

Auch Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: Eine moderne Photovoltaikanlage sorgt für grünen Strom, neue Energietechnik für höchste Effizienz. Damit zeigt der Furtherwirt, dass Urlaubsfreude und Umweltschutz bestens zusammenpassen.

Gewinnspiel-Tipp:

Sie wollen das selbst erleben? Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und sichern Sie sich mit etwas Glück einen unvergesslichen Aufenthalt für die ganze Familie beim Furtherwirt.Zum Gewinnen das Gewinnspielformular ausfüllen und mit viel Glück eine Familien-Auszeit gewinnen,

Am besten gleich außerhalb der Ferienzeiten buchen – hier genießen Familien mit kleineren Kindern besonders ruhige Tage zu attraktiven Preisen.