Lehrermangel: Heuer genügend Bewerber

Wegen der Personalknappheit in manchen Bereichen wurde vor zwei Jahren ein neues Modell für Quereinsteiger in der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) eingeführt.

Stmk. Insgesamt gibt es in Österreich 125.000 Lehrer, u.a. die laufende Pensionierungswelle hat zuletzt vermehrt für Engpässe gesorgt. Bei der Hauptausschreibung im April waren diesmal 6.100 Posten mit rund 89.000 Stunden zu vergeben."Deutlich besser als in den Vorjahren" ist die Bewerbungssituation laut Bildungsdirektion in der Steiermark. Schon jetzt sei sichergestellt, dass ab dem ersten Unterrichtstag alle Stunden gehalten werden können. Ende August gibt es eine weitere Ausschreibung, um kurzfristig entstandenen Bedarf zu decken. Bei unerwarteten Engpässen soll auf Mehrdienstleistungen oder Personal aus dem Studierendenpool der Bildungsdirektion zurückgegriffen werden.