Astro-Woche
13.6. – 19.6.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
GR
von Gerda Rogers
Ihr MADONNA-Horoskop (13.6. – 19.6.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus ist Ihnen nun wieder äußerst freundlich gesinnt. Ab Mittwoch fühlt man sich besonders zu Ihnen hingezogen. Zeit, Ihre Grenzen neu zu überdenken.
- Gesundheit: Starten Sie gelassen in die Woche! Nutzen Sie auch den Motivationsschub ab Mittwoch etwas maßvoller!
- Beruf: Viel überlegter, auch wenn sich neue Ideen regen! Vorrang für Kontinuität und Sicherheit!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Venus könnte für Unruhe sorgen, ganz besonders von Mittwoch bis Freitag. Es wäre besser, in Ihren Ansprüchen zurückzustecken, um Krisen zu vermeiden.
- Gesundheit: Immer noch viel Energie, aber auch jede Menge Stress. Schalten Sie aber ab Mittwoch unbedingt zurück!
- Beruf: Es läuft viel besser, wenn Sie sich mit anderen austauschen und nicht eigensinnig agieren.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus präsentiert sich wieder lebenslustiger und eröffnet Ihnen bestimmt neue Chancen. Gebundene sollten mit dem Partner viel mehr Dolce Vita genießen.
- Gesundheit: Sie blühen auf und tanken neues Selbstvertrauen. Machen Sie sich schön und genießen Sie die Resonanz!
- Beruf: Es gibt Spannungen. Da ist Ihre Kompetenz gefragt. Sorgen Sie für geduldige Verhandlungen!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Unternehmen Sie mehr mit dem Partner, die häusliche Idylle hat jetzt Pause! Gemeinsam die Sonnenseite des Lebens zu genießen, ist der richtige Ansatz.
- Gesundheit: Hinaus an die Sonne und unter die Leute! Es wird jetzt auch Zeit, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen.
- Beruf: Sehen Sie die Dinge nicht zu eng! Seien Sie großzügiger und aufgeschlossen für neue Ideen!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Venus in Ihrem Zeichen blinzelt Ihnen sehr verführerisch zu. Jetzt nur nicht übermütig werden, Mars zieht immer noch ganz klare und strenge Grenzen!
- Gesundheit: Auch wenn Sie ab Mittwoch sehr motiviert sind, sollten Sie sich nicht schon wieder zu viel zumuten.
- Beruf: Auch angesichts positiver finanzieller Entwicklung sollten Sie noch sehr genau kalkulieren.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Raus aus dem Alltag, um die Lebensfreude zu zelebrieren! Unternehmungslust kommt ebenso gut an wie mondänes Auftreten und eine selbstbewusste Haltung.
- Gesundheit: Schluss mit zu viel Druck, bevor Sie Ihren Kreislauf überfordern! Tun Sie mehr für Ihre Attraktivität!
- Beruf: Großzügiger und nachgiebiger, um Spannungen zu vermeiden! Nehmen Sie nicht alles so genau!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Endlich ist Ihnen Venus wieder viel freundlicher gesinnt. Auch wenn Ihr Charme gut ankommt, sollten Sie Bewährtes nicht leichtsinnig infrage stellen.
- Gesundheit: Neues Selbstvertrauen zu tanken, ist jetzt die wichtigste Aufgabe. Lassen Sie sich verschönern und verwöhnen!
- Beruf: Ihr diplomatisches Geschick ist jetzt Goldes wert. Zeigen Sie, was gute Kompromisse sind!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Venus im Zeichen Löwe stiftet Unruhe, spätestens ab Mittwoch. Keine Machtkämpfe, keine Ultimaten! Da hätten Sie das Nachsehen. Großzügigkeit gewinnt.
- Gesundheit: Beugen Sie Verspannungen mit Massagen vor und schalten Sie zurück, um Ihren Kreislauf zu entlasten!
- Beruf: Gesprächsbereit zu bleiben, ist der beste Weg, um wirtschaftliche Probleme zu vermeiden.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Venus lädt Sie ein, die Arme weit auszubreiten und der Liebe wieder neues Leben einzuhauchen. Die festgelegten Grenzen sollten Sie trotzdem einhalten.
- Gesundheit: Schön zu sehen, wie Sie jetzt aufblühen! Wenn Sie auch noch den Stress eindämmen, wird alles besser.
- Beruf: Stärken Sie Ihre Kontakte und knüpfen Sie neue! Mit neuen Projekten aber noch zuwarten!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Die Venus-Opposition ist endlich überstanden. Zeit, sich zu einer souveränen, großzügigen Haltung durchzuringen und allen Erwartungsdruck loszulassen.
- Gesundheit: Ihr Einsatz strapaziert Ihren Kreislauf und schadet auch Ihrer Schönheit.
- Schalten Sie endlich zurück!
- Beruf: Halten Sie nicht um jeden Preis am Altgewohnten fest und schauen Sie sich neue Ideen an!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Lieber mal einen Schritt zurück, bevor Ihnen die Venus-Opposition einen Strich durch die Rechnung macht! Überlassen Sie jetzt dem Partner das Kommando!
- Gesundheit: Gut auf Herz und Kreislauf achten! Lassen Sie sich sicherheitshalber einmal gründlich durchchecken!
- Beruf: Tun Sie, was zu tun ist, ohne Wenn und Aber. Widerstand kann Ihnen auch finanziell wehtun.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus verlässt den Kuschelkurs und lädt zu mehr Action und Lebensfreude ein. Werden Sie vor allem mutiger, denn Selbstbewusstsein steht hoch im Kurs!
- Gesundheit: Nehmen Sie sich viel Zeit für Ihre Schönheit! Sich neu zu stylen, täte auch Ihrer Seele bestimmt gut.
- Beruf: Montag und Dienstag sind gute Verhandlungstage. Ab Mittwoch aber sehr diplomatisch bleiben!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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