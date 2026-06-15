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Crash bei Bushaltestelle

Autofahrerin fuhr drei Passanten nieder

© Getty Images
Zwei Männer und eine Frau mussten in ein Spital eingeliefert werden.
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Eine 75-jährige Pkw-Lenkerin hat am Sonntag in Hirschegg (Kleinwalsertal) mit ihrem Fahrzeug an einer Bushaltestelle drei Personen angefahren. Die beiden Männer und eine Frau mussten verletzt ins Krankenhaus Immenstadt (Allgäu) eingeliefert werden, so die Vorarlberger Polizei. Leicht verletzt wurde auch eine Beifahrerin der 75-Jährigen. Warum die Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor, war vorerst unklar. Die Exekutive bat Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Gegen Gartenmauer gekracht

Die 75-Jährige, die eine 89-Jährige am Beifahrersitz mit sich führte, geriet aus unbekannter Ursache auf der Landesstraße L201 rechts über den Fahrbahnrand und erfasst dabei die dort an der Bushaltestelle wartenden Personen. Bei diesen handelte es sich laut Polizei um zwei 52 und 77 Jahre alte Männer und eine 68-jährige Frau. In der Folge prallte der Wagen gegen eine Gartenmauer, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Erheblicher Sachschaden entstand auch an der Bushaltestelle. Ein Alkotest bei der Fahrerin sei negativ verlaufen, hieß es.

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