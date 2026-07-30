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In einer Woche

Mehrere Führerscheine wegen 30er-Tempo-Falle weg

Verkehrsschild "30 Zone" unter einer Straßenlaterne vor blauem Himmel und Bäumen.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Im Bezirk Urfahr-Umgebung sorgt derzeit eine Baustelle für Probleme. Sieben Autofahrer haben nach massiven Tempoüberschreitungen ihren Führerschein verloren.
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Am Donnerstag wurde ein 24-jähriger Tscheche mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit geblitzt. Der Grund: Eine Baustelle im Ortsgebiet von Puchenau (Bezirk Urfahr-Umgebung).

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Er wurde mit rund 77 km/h erwischt. Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" erklärte der Mann den Polizisten, dass er zum Grillen mit seinen Freunden fahren musste. Deshalb musste er schnell nach Hause fahren.

Die Polizei hatte kein Verständnis. Sie nahmen ihm den Führerschein ab und der Tscheche durfte nicht weiterfahren. Jedoch ist der 24-Jährige nicht alleine. Insgesamt wurden bei der 30er-Beschränkung sieben Personen geblitzt. Alle wurden von der Polizei erwischt und verloren vorläufig ihren Führerschein.

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