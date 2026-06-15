Bankomat-Sprenger überfielen Maturafeier: 4 vor Gericht

Wegen diesem Quartett rummste es in Wels, Gmunden, Wien und Brunn am Gebirge. Dafür dürften vier Bankomatensprenger heute lange Haftstrafen ausfassen.

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Wien. Bei einem für zwei Verhandlungstage angesetzten Prozess müssen sich heute, Dienstag, sowie Mittwoch vier mutmaßliche Mitglieder einer Bankomatensprengerbande vor dem Landesgericht Wels verantworten. Den vier Niederländern nordafrikanischer Herkunft werden Coups in Wels und Gmunden im Vorjahr sowie einem von ihnen auch in Wien und Brunn am Gebirge im Sommer 2025 vorgeworfen. Das Beute belief sich auf mehr als 300.000 Euro, der Sachschaden, den die Bande angerichtet hat, beläuft sich indes auf das X-Fache.

ASuf der Flucht verunfallten die 4 Niederländer mit einem gestohlenen SUV. © Scharinger/Eß

Neben den Sprengungen werden den Angeklagten im Alter von 28, 35, 36 und 37 Jahren auch Raubüberfälle und Diebstähle in Zusammenhang mit den Taten angelastet. Nach der Sprengung in Gmunden im Mai 2025 etwa war einem Burschen bei einer in der Nähe stattfindenden Maturafeier das Auto geraubt worden. Drei der insgesamt vier Verdächtigen wurden in der bayrischen Gemeinde Marktl in Bayern nach einer spektakulären Verfolgungsjagd mit der Polizei von eben dieser festgenommen.