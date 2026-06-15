Zwei Wochen Sperre: Autobahnanschluss auf A1 dicht

Der Sommer bringt für Autofahrer in Salzburg eine Geduldsprobe. Wegen einer großen Sperre müssen sich Pendler auf der L119 auf massive Verzögerungen durch die Baustelle Eugendorf einstellen.

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Die Fahrbahnsanierung der Eugendorfer Landesstraße (L119) sorgt für eine Sperrung der Anschlussstelle Wallersee an zwei Wochenenden.

Die erste Bauphase startet von Freitag, 3. Juli, 18:00 Uhr, bis Montag, 6. Juli, 05:00 Uhr. Gleich danach folgt die zweite Phase von Freitag, 10. Juli, 18:00 Uhr, bis Montag, 13. Juli, 05:00 Uhr. Da die Arbeiten stark vom Wetter abhängen, kann sich das Datum aber noch kurzfristig verschieben. Eine endgültige Entscheidung dazu fällt jeweils am Mittwoch vor den geplanten Terminen.

Sperre erfordert große Umwege

Der gesamte Verkehr wird an diesen Tagen großräumig über die Thalgauer Landesstraße (L103) und die dortige Anschlussstelle umgeleitet. Für kleinere Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen gibt es alternativ die Möglichkeit, auf die Henndorfer Landesstraße (L241) auszuweichen.

Linienbusse von Sperre ausgenommen

Von den Verkehrseinschränkungen gibt es jedoch eine Ausnahme für den öffentlichen Verkehr. Zwei Busse, die planmäßig um 18:00 Uhr und um 19:30 Uhr durch das betroffene Gebiet fahren müssen, dürfen passieren. Sie werden direkt durch die Baustelle gelotst.