Kurios: Vogelnest in Bierkiste entdeckt

Ein Fahrer entdeckte bei der Abholung von Leergut die Küken.

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Sbg. Ein ungewöhnlicher Fund vor kurzem auf einem Firmengelände in Bergheim hat fünf jungen Amseln vermutlich das Leben gerettet. Ein Fahrer entdeckte bei der Abholung von Leergut in einer Bierkiste ein Nest mit den Vogelbabys. Weil die Elterntiere nach Aufräumarbeiten nicht mehr zurückkehrten, brachte der Finder die Küken zum Tierschutzhof Pfotenhilfe nach Lochen. Dort werden die Tiere nun versorgt, gewärmt und regelmäßig gefüttert, bis sie flügge sind.

Viele Wildtiere brauchen Hilfe

"Leider ist es nicht selbstverständlich, dass Finder von Tierwaisen Verantwortung übernehmen, weshalb ich diesem Tierfreund sehr dankbar bin", erklärt Pfotenhilfe-Leiterin Johanna Stadler. Gerade im städtischen Bereich würden Vögel oft sehr kreative Nistplätze wählen. Das könne jedoch zum Problem werden, wenn Jungvögel aus großer Höhe abstürzen oder bei ersten Flugversuchen in Gefahr geraten. Stadler betont aber: "Vogelküken dürfen nur gerettet werden, wenn sie ernsthaft in Gefahr sind", sagt sie. Andernfalls würden Tierfamilien unnötig getrennt.

Die Amseln werden derzeit bei der PFOTENHILFE aufgepäppelt. © PFOTENHILFE

Waisensaison dauert bis Oktober

Die sogenannte Waisensaison auf dem Tierschutzhof läuft jedes Jahr von Februar bis etwa Mitte Oktober. In dieser Zeit werden dort dutzende verwaiste Vögel und Säugetiere aufgenommen und fachgerecht betreut. Nach der Aufzucht sollen die Tiere schrittweise wieder an ein Leben in Freiheit gewöhnt werden. "Wildtiere gehören nicht in Menschenhand und müssen nach erfolgreicher professioneller Aufzucht mit Herz und Hirn schrittweise wieder ausgewildert werden", so Stadler. Der aktuelle Fall zeigt, wie wichtig aufmerksame Tierfreunde für den Schutz heimischer Wildtiere sein können.