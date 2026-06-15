In Wiener S-Bahn: Betrunkener bedrohte Vater mit Kindern

Der vorerst unbekannte Fahrgast soll auf die Familie unvermittelt losgegangen sein.

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Schockierende Szenen in einer Wiener S-Bahn beim Bahnhof in der Siemenstraße in Floridsdorf: Ein Vater alarmierte am Sonntagabend die Polizei, nachdem er und seine beiden kleinen Kinder von einem Fremden mit dem Tod bedroht worden sein sollen. Wenig später klickten für den Verdächtigen die Handschellen.

Drohung aus heiterem Himmel

Der 44-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass ihn ein unbekannter Fahrgast völlig unvermittelt bedroht habe. Demnach soll der Mann angekündigt haben, ihn zu erschießen. Von der Drohung betroffen gewesen sein sollen auch die beiden Kinder des 44-Jährigen im Alter von fünf und sieben Jahren. Laut den Angaben des Vaters habe es zuvor keinerlei Kontakt oder Streit zwischen den Beteiligten gegeben.

Nach dem Notruf leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Die Ex-Partnerin des 44-Jährigen holte die beiden Kinder zwischenzeitlich ab. Beamte konnten den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in der Thayagasse ausfindig machen und anhalten. Der Verdächtige, ein 48-Jähriger mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, wurde vorläufig festgenommen.

Mehr als zwei Promille Alkohol

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 48-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen machte der Mann keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen laufen.