ÖWA: oe24 ist private Online-Nummer-1

3.630.871 Unique User und 50% Reichweite für oe24-Dachangebot im Mai

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Nächster großer Digital-Erfolg für oe24: In der heute veröffentlichten Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für Mai 2026 liegt das oe24-Netzwerk einmal mehr auf Platz 1 aller privaten Online-Dachangebote. Das oe24-Netzwerk erreicht im Mai eine sensationelle Reichweite von mehr als 50%. Das heißt: Schon mehr als jeder zweite österreichische Internet-User surfte im Mai auf den oe24-Seiten. Im Mai erreicht das oe24-Netzwerk bereits 3.630.871 Unique User! Gegenüber dem April kann das oe24-Netzwerk um 14% zulegen, innerhalb von nur einem Monat gewinnt das oe24-Netzwerk damit 449.000 User dazu!

Mit 3.630.871 Unique Usern führt oe24 das Ranking der privaten Online-Dachangebote in der ÖWA an. Auf Platz 2 liegt das Heute.at-Dachangebot mit 3.608.522 Unique Usern, vor dem Krone.at-Gesamtangebot mit 3.585.224 Unique Usern, dem COPE-Dachangebot mit 3.450.714 Unique Usern, Kurier Online Medien mit 3.365.469 Unique Usern und derStandard.at Network mit 2.780.201 Unique Usern.

Auch bei den Unique Clients und den Visits kann das oe24-Netzwerk stark zulegen. Bei den Unique Clients kommt oe24 im Mai bereits auf 7.256.612 und bei den Visits sind es bereits 28.154.574 Visits.

oe24 CEO Niki Fellner: "Die heute veröffentlichten ÖWA-Zahlen sind ein weiterer Meilenstein in unserer Digital-Strategie. Nachdem oe24 bereits im 1. Quartal bei den Unique Usern die Nummer 1 aller privaten Medien-Dachangebote war, konnten wir unsere Nummer-1-Position jetzt auch im Mai verteidigen! Mehr als 3,6 Millionen Österreicher surften im Mai bereits auf den oe24-Seiten. Und mit einer Reichweite von 50,1% erreicht oe24 im Monat bereits mehr als jeden zweiten Österreicher! Unser Ziel ist es, noch weiter zu wachsen und zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich zu werden. Seit Juni präsentiert sich oe24 mit einem neuen Design. oe24 ist jetzt noch schneller und aktueller und bietet unseren Usern ab sofort deutlich mehr Übersicht und Content. Und zur WM bieten wir den oe24-Usern so viel Fußball wie noch nie: Auf oe24 berichten wir erstmals rund um die Uhr live von der WM in den USA – mit Live-Ticker, allen Stories, Team-Insider, einem täglich in der Früh aktuell produzierten WM-Epaper und allen WM-Highlights im Video!"

oe24-Chefredakteurin Daniela Bardel: "Hinter unserem Online-Erfolg steht ein wirklich großartiges Team, bei dem ich mich nur immer wieder neu bedanken kann und will. Wir liefern unseren oe24-Usern Tag für Tag die besten News. Unser Motto bleibt: Schneller, aktueller, oe24. Die neuen Erfolgszahlen zeigen, dass das bei unseren Usern auch sehr gut ankommt!"

Quelle: ÖWA, Mai 2026, Dachangebote, Basis: Internet-Nutzer