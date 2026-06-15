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Produktrückruf

Erstickungsgefahr bei Labubu-Plüschfigur

© APA/dpa/Lars Penning
Die Comic Treff Buchhandels GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Konsumentenschutzes die Plüschfigur "Labubu" zurück.
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Bei einer Überprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist festgestellt worden, dass sich Hände und Füße der Figur leicht lösen können. "Diese Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar", wurde am Montag gewarnt.

Betroffen ist das Produkt "Labubu Plüschfigur" mit der Chargennummer R12402230008-06. Die kleinen Spielzeuge in Monsterform wurden seit Juli 2025 verkauft. "Kunden werden dringend gebeten, die betroffene Plüschfigur außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren", so das Unternehmen. Das Produkt könne ab sofort in der Filiale Barnabitengasse 12, 1060 Wien, gegen Erstattung des Kaufpreises - auch ohne Kassenbon - zurückgegeben werden.

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