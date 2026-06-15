Totes Baby in Sporttasche: 5. Verdächtiger in Haft

Insgesamt sind mittlerweile fünf Personen, darunter auch die Mutter des Kindes, festgenommen worden.

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Bgl. Im Fall des im Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See, tot aufgefundenen Neugeborenen ist ein weiterer Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen worden. Der 26-jährige Rumäne befindet sich nun ebenfalls in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft, hieß es am Montag aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt.

Das getötete Baby war am 18. Jänner von Reisenden in einer Sporttasche gefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen lebend geboren und unter Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war.

Als Todesursache wurde ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt. Mitte Februar wurden bereits vier Verdächtige festgenommen, darunter auch die erst 17-jährige Mutter des Säuglings. Sie wurde, wie zwei weitere Rumäninnen, in Deutschland ausgeforscht und nach Österreich überstellt. Ein Mann, der involviert sein soll, wurde in Rumänien festgenommen.

26-Jähriger wurde in Deutschland festgenommen

Der fünfte Verdächtige soll sich ebenfalls in dem Fahrzeug befunden haben, mit dem die Rumänen unterwegs waren. Er wurde Mitte Mai in Deutschland ausgeforscht und festgenommen. Die Überstellung nach Österreich erfolgte Anfang Juni.

Informationen aus den Vernehmungen gab es nicht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird über etwaige Anklagen entschieden.