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Verfolgungsjagd

Moped-Teenie (15) verletzte zwei Polizisten

© Getty Images
Der Raser im Stadtgebiet wollte sich vor einer Polizeikontrolle rasant absetzen. Dabei trat er im Vorbeifahren gegen die Beamten.
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OÖ. Und so fand das Ungemach Montag am frühen Nachmittag in Steyr seinen Anfang: Einer Zivilstreife war gegen 13.15 Uhr ein Zweirad aufgefallen, weil die Kennzeichentafeln fehlten. Die Polizisten versuchten, den Lenker anzuhalten - doch der Teenie-Lenker missachtete alle Anhaltezeichen und gab Vollgas.

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Bei seiner wahnwitzigen Fahrt überfuhr der Jugendliche mehrere rote Ampeln. Als der Lenker von einer weiteren Streife gestoppt werden wollte, trat er trotz eindeutiger Anhaltezeichen beim Vorbeifahren gegen die Beamten. Der Polizist kam dadurch zu Sturz. Im Bereich des Steinwändwegs wartete dann eine Straßensperre auf den Moped-Raser. Der Fahrerflüchtige schaffte es jedoch wiederum, die Sperre zu umfahren und einen weiteren Polizisten beim Vorbeifahren zu verletzen.

Wenig später wurde der gesuchte Bursche, der mittlerweile zu Fuß unterwegs war, nahe der Leharstraße gestoppt und vorläufig festgenommen. Sein Moped, die Oberbekleidung und seinen Helm hatte er kurz vorher in einem Waldstück versteckt. Der Jugendliche wird mehrfach angezeigt.

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