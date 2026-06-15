Das ändert sich für Lotto-Spieler in Österreich ab Juli

Großer Jubel im Burgenland! Ein glücklicher Spieler hat am Sonntag den Fünffachjackpot bei Lotto 6 aus 45 geknackt. Gleichzeitig steht bei LottoPlus eine große Reform bevor.

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Die kommende Ziehung am Mittwoch wird von Ralph Huber-Blechinger moderiert, wobei es bei Lotto 6 aus 45 um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für die "sechs Richtigen" geht. Am vergangenen Sonntag ist die aktuelle Jackpotserie zu Ende gegangen.

© Getty Images/fStop

Die Zahlen 2, 7, 16, 17, 35 und 36 waren auf einem im Burgenland abgegebenen Tippschein auf dem zweiten von FTSE fünf gespielten Tipps richtig angekreuzt, wodurch mehr als 5,5 Millionen Euro auf den Gewinner warten. Zudem gab es zwei Fünfer mit Zusatzzahl in Kärnten und der Steiermark, die via Quicktipp je etwas mehr als 81.000 Euro einbrachten. Da es beim Zusatzspiel keinen Sechser gab, wurde die Gewinnsumme auf 60 Fünfer-Gewinner aufgeteilt, sodass jeder 7.100 Euro erhält. Beim LottoPlus Sechser geht es am kommenden Mittwoch um etwa 150.000 Euro, während beim Joker ein Jackpot von 400.000 Euro bereitsteht, da auf zwei Scheinen das "Ja" nicht angekreuzt war.

Regeln für LottoPlus neu

Ab Mittwoch, 8. Juli, wird das Spiel weitreichend ausgeweitet. Wer künftig neben der Teilnahme an Lotto 6 aus 45 auch das Zusatzspiel ankreuzt, ist automatisch bei zwei Ziehungen pro Runde dabei. Ein einziges gesetztes Kreuz genügt somit für die zweifache Gewinnchance. Ermöglicht wird diese Erweiterung durch eine Preisanpassung von 0,50 auf 0,80 Euro pro Tipp. Die neue Gewinnpyramide gilt künftig pro Ziehung, sodass Spielteilnehmer zweimal die Chance auf alle Ränge bis hin zu den fixen Gewinnen haben.

Gesetzliche Abgaben steigen

Die Ausschüttung wird bei LottoPlus auf 45 Prozent und bei Lotto auf 48 Prozent angepasst, da die gesetzlichen Abgaben gestiegen sind. Diese Änderungen sichern die langfristige Stabilität des Spiels. Im Zuge der Neuerungen wird der TeamTipp bei Lotto, EuroMillionen und Toto eingestellt. Bestehende Wettscheine können weiterhin normal eingelesen werden, während neue Spielscheine schrittweise angepasst werden.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.