"Das Seil! Das Seil!": Frau (21) in den Tod geworfen

In Brasilien sorgt ein Video nun für viel Aufregung. Eine junge Frau wurde von drei Männern von einer 40 Meter hohen Brücke für einen sogenannten Rope-Jumping-Sprung geworfen. Aber: Die 21-Jährige war nicht gesichert und starb beim Vorfall.

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Laut mehreren Berichten wollte die Sportwissenschaftsstudentin Maria R. aus Jandira im brasilianischen Bundesstaat São Paulo einen sportlichen Kick erleben. Wie die "Sun" berichtet, kündigte Maria den Sprung offenbar Stunden vorher auf ihrem Instagram-Account an. Dieser ist mittlerweile gelöscht.

Die Brasilianerin zeigte ihr Identifikationsarmband, ließ sich mit Mitarbeitern des Anbieters fotografieren und verriet, dass sie von der Eisenbahnbrücke in Limeira (ebenfalls im Bundesstaat São Paulo) springen würde. Sie fragte dabei: "Wer war der Verrückte, der mich von einer Brücke springen ließ?"

Seil nicht befestigt

Der Sprung soll auf Fotos und Videos festgehalten worden sein. Diese zeigen drei Männer, die Maria in die Luft heben, so "Bild". Zwei von ihnen tragen die Frau, gehen wenige Schritte und werfen sie mit dem Kopf voran von der Brücke.

Im Video hört man danach panische Schreie. Einer sagte: "Oh shit!" Mehrere Anwesende schrien: "Das Seil! Das Seil!" Das Seilende soll noch auf der Brücke gelegen haben. Die Männer haben scheinbar vergessen, das wichtige Seil zu befestigen.

Anklage wegen Totschlags

Somit stürzte Maria ungesichert rund 40 Meter in den Tod. Ihr Verlobter sah den gesamten Unfall mit an und erlitt einen Schock. Die Militärpolizei nahm sechs Männer fest. Laut dem brasilianischen Portal "O Globo" versuchten zwei Männer zu fliehen. Die Polizei spürte sie mit Helikoptern auf und führte sie ab.

Nun werden drei Beschuldigte wegen Totschlags angeklagt, so das Portal. Die Ermittlerin Andrea Dantas Levy erklärte: "Es handelte sich um ein Team ohne jegliche Genehmigung, das nicht einmal die Erlaubnis hatte, dort zu sein." Die Eisenbahnbrücke wurde nie in Betrieb genommen und gilt bei Abenteurern als ein Hotspot. Obwohl Rope-Jumping dort verboten ist, finden auf der Brücke regelmäßig Veranstaltungen statt.